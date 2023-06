L’Indien Modi rencontre la presse à la Maison Blanche – et répond à de rares questions

WASHINGTON (AP) – Narendra Modi a fait quelque chose de très inhabituel jeudi à la Maison Blanche – il a répondu aux questions des journalistes.

C’est un événement rare pour le Premier ministre indien qui évite les moments imprévus et a présidé à un déclin constant de la liberté de la presse dans son pays.

La conférence de presse était plus limitée que celle que les présidents américains tiennent habituellement avec des dirigeants étrangers, mais même cela n’a pas été facile à organiser avec Modi. Les responsables indiens n’ont accepté l’événement que la veille, selon une personne proche du dossier qui a requis l’anonymat pour discuter des négociations sensibles.

Les responsables de l’administration ont déclaré aux conseillers de Modi que répondre aux questions des médias faisait partie intégrante de la conduite des visites d’État à la Maison Blanche, a déclaré la personne.

Un journaliste indien a posé des questions sur la lutte contre le changement climatique, et un journaliste américain a pressé Modi sur les problèmes de droits de l’homme – un sujet particulièrement délicat alors que les États-Unis cherchent à se rapprocher de l’Inde comme rempart contre l’influence de la Chine dans la région.

Modi a défendu l’Inde en disant que « la démocratie coule dans nos veines » et en insistant sur le fait qu’il n’y a « absolument aucun espace pour la discrimination ».

Bien que Modi, qui a 72 ans, ait accordé des interviews sporadiques depuis qu’il est devenu le dirigeant indien il y a neuf ans, il n’a jamais tenu de conférence de presse en solo. Parfois, lorsqu’on lui pose des questions, il s’en remet aux autres sur scène avec lui.

Modi a également tendance à tenir les journalistes à distance lors de voyages à l’étranger, comme l’année dernière en Allemagne, lorsque les deux pays ont annoncé un accord sur l’énergie propre.

La délégation indienne avait alors insisté pour qu’aucune conférence de presse n’ait lieu, selon un responsable allemand, qui ne parlait que sous couvert d’anonymat.

Cependant, Modi s’est un peu détendu en compagnie de ses homologues américains.

Il y a huit ans, lorsque le président Barack Obama s’est rendu en Inde, Modi a répondu aux questions de deux journalistes, dont un de l’Associated Press.

Modi est actif sur les réseaux sociaux où des centaines de millions de personnes le suivent, anime une émission de radio mensuelle où il se connecte directement avec les auditeurs et fait souvent de grands discours. Il utilise ces plateformes pour mettre en lumière les programmes gouvernementaux, inaugurer des projets d’infrastructure et exprimer ses condoléances lorsqu’un accident ou une tragédie survient.

Mais Modi est souvent resté silencieux sur les incidents polarisants, y compris lorsque des minorités religieuses ont été attaquées par des nationalistes hindous. Il n’a pas non plus commenté la violence ethnique actuelle qui sévit dans le nord-est éloigné de l’Inde, où au moins 100 personnes sont mortes depuis mai.

« Ses silences sont légendaires – il n’a jamais demandé aux gens de s’abstenir de toute violence sectaire », a déclaré Nilanjan Mukhopadhyay, auteur d’une biographie de Modi.

Il a suggéré que Modi ne devrait pas obtenir beaucoup de crédit pour une conférence de presse à Washington si seulement quelques questions étaient autorisées.

L’action de Modi, a déclaré Mukhopadhyay, « lui permet de projeter une image de leader plus raisonnable et démocratique à l’étranger, alors qu’il continue d’échapper aux conférences de presse chez lui, où il a peu de respect pour la liberté de la presse ».

Le déclin de la liberté de la presse n’a pas commencé avec Modi et son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata, mais il s’est accru. Le pays a perdu onze places, à la 160e place sur 180 pays, dans l’Indice de la liberté de la presse de cette année publié par Reporters sans frontières.

L’organisation a cité la violence contre les journalistes et un paysage médiatique partisan comme raisons pour lesquelles « la liberté de la presse est en crise dans la plus grande démocratie du monde ».

« Avec une moyenne de trois ou quatre journalistes tués chaque année dans le cadre de leur travail, l’Inde est l’un des pays les plus dangereux au monde pour les médias », indique le rapport.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a rejeté les affirmations du rapport lors d’un événement le mois dernier.

Ces dernières années, des journalistes ont été arrêtés et certains sont empêchés de voyager à l’étranger. Des dizaines font face à des poursuites pénales, notamment pour sédition. Dans le même temps, le gouvernement a introduit des lois réglementaires radicales pour les entreprises de médias sociaux qui lui donnent plus de pouvoir pour contrôler le contenu en ligne.

Un certain nombre de médias critiques de Modi ont également fait l’objet de perquisitions fiscales, plus récemment la BBC après avoir diffusé un documentaire qui examinait le rôle du Premier ministre dans les émeutes anti-musulmanes de 2002 dans l’État occidental du Gujarat, où il était ministre en chef à le temps.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées dans les violences. Modi a nié les allégations selon lesquelles les autorités sous sa direction auraient autorisé et même encouragé l’effusion de sang, et la Cour suprême indienne a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucune preuve pour le poursuivre.

Le programme en deux parties de la BBC a suscité une réaction immédiate du gouvernement indien, qui a invoqué des pouvoirs d’urgence en vertu de ses lois sur les technologies de l’information pour empêcher sa diffusion dans le pays. Les plateformes de médias sociaux, notamment Twitter et YouTube, se sont également conformées aux demandes du gouvernement de supprimer les liens vers le documentaire.

Pathi a rapporté de New Delhi. Les rédacteurs d’Associated Press Aamer Madhani et Darlene Superville ont contribué à ce rapport.

Chris Megerian et Krutika Pathi, Associated Press