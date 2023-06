L’Indien Modi reçoit une visite d’État avec Biden, mais le faste est assombri par des préoccupations en matière de droits de l’homme

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et le Premier ministre Narendra Modi marquent jeudi la visite d’État du dirigeant indien en lançant de nouveaux partenariats dans les domaines de la défense, de la fabrication de semi-conducteurs et d’autres secteurs alors que les dirigeants cherchent à renforcer l’importance cruciale – quoique compliquée – de leur pays. relation.

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour la cérémonie d’accueil officielle, écoutant les performances de la violoniste Vibha Janakiraman et du groupe a cappella Penn Masala. Lorsque Modi est arrivé, la foule – y compris de nombreux membres de la diaspora indienne vêtus de sari et de shalwar kameez – a éclaté en chantant « Modi ! Modi Modi.

« Je pense depuis longtemps que la relation entre les États-Unis et l’Inde… sera l’une des relations déterminantes du 21e siècle », a déclaré Biden avec Modi à ses côtés. « Depuis que je suis devenu président, nous avons continué à construire une relation fondée sur la confiance mutuelle, la franchise et le respect. »

Mais alors que Biden fête Modi, les défenseurs des droits de l’homme et certains législateurs américains remettent en question la décision du président démocrate d’offrir le grand honneur à un dirigeant dont le mandat de neuf ans sur la plus grande démocratie du monde a été marqué par un recul des libertés politiques, religieuses et de la presse. .

Les responsables de l’administration Biden disent qu’honorer Modi, le chef du parti nationaliste hindou conservateur Bharatiya Janata, est la diplomatie 101. La relation américano-indienne sera vitale dans les décennies à venir alors que les deux parties naviguent dans une Chine ascendante et les énormes défis posés par le changement climatique, l’intelligence artificielle , la résilience de la chaîne d’approvisionnement et d’autres problèmes.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que Biden ferait part de ses inquiétudes mais éviterait de faire la leçon au Premier ministre lors de leurs entretiens officiels.

«La question de savoir où vont la politique et la question des institutions démocratiques en Inde va être déterminée en Inde par les Indiens. Cela ne sera pas déterminé par les États-Unis », a déclaré Sullivan. « Donc, ce que nous pouvons faire, c’est notre part, et notre part est de parler au nom des valeurs universelles. »

Parmi les principales annonces à faire jeudi figure un accord qui permettra à la société américaine General Electric de s’associer à la société indienne Hindustan Aeronautics pour produire des moteurs à réaction pour les avions indiens en Inde et la vente de drones armés MQ-9B SeaGuardian fabriqués aux États-Unis. selon de hauts responsables de l’administration Biden. Les responsables ont informé les journalistes sous couvert d’anonymat afin de prévisualiser les principaux accords avant leur annonce officielle.

L’administration Biden dévoile également des plans visant à renforcer l’industrie indienne des semi-conducteurs. La société américaine Micron Technology a accepté de construire une installation d’assemblage et de test de semi-conducteurs de 2,75 milliards de dollars en Inde, Micron dépensant 800 millions de dollars et l’Inde finançant le reste. La société américaine Applied Materials annonce le lancement d’un nouveau centre de commercialisation et d’innovation de semi-conducteurs en Inde, et Lam Research, une autre société d’équipements de fabrication de semi-conducteurs, lancera un programme de formation pour 60 000 ingénieurs indiens.

Sur le front spatial, l’Inde signera les accords d’Artemis, un plan de coopération en matière d’exploration spatiale entre les nations participant aux plans d’exploration lunaire de la NASA. La NASA et l’Indian Space Research Organization ont également convenu d’effectuer une mission conjointe vers la Station spatiale internationale l’année prochaine.

« Nous avons fait des technologies critiques et émergentes le pilier de notre partenariat de nouvelle génération pour garantir que ces technologies promeuvent et protègent nos valeurs, restent ouvertes, accessibles, fiables et sécurisées », a ajouté Biden. « Tout cela compte pour l’Amérique, pour l’Inde et pour le monde. »

Le département d’État annoncera également son intention d’ouvrir des consulats à Bangalore et à Ahmedabad, tandis que l’Inde rouvrira son consulat à Seattle.

Malgré les accords majeurs, la visite sera assombrie par les préoccupations exprimées par les militants des droits et les législateurs qui remettent en question l’engagement de Modi envers les principes démocratiques.

Modi a été critiqué pour la législation modifiant la loi sur la citoyenneté du pays qui accélère la naturalisation de certains migrants mais exclut les musulmans, une augmentation de la violence contre les musulmans et d’autres minorités religieuses par des nationalistes hindous et la récente condamnation du principal chef de l’opposition indienne, Rahul Gandhi, pour se moquer du nom de famille de Modi.

En 2005, les États-Unis ont révoqué le visa de Modi pour les États-Unis, craignant qu’en tant que ministre en chef du Gujarat, il n’ait agi pour arrêter la violence communautaire lors des émeutes anti-musulmanes de 2002 qui ont fait plus de 1 000 morts. Une enquête approuvée par la Cour suprême indienne a par la suite absous Modi, mais la tache du moment sombre s’est attardée.

Les représentants démocrates Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Rashida Tlaib du Michigan et Ilhan Omar du Minnesota ont déclaré qu’ils boycotteraient le discours de Modi jeudi avant une réunion conjointe du Congrès. Et un groupe de plus de 70 législateurs a écrit à Biden cette semaine l’appelant à profiter de sa rencontre avec Modi pour faire part de ses inquiétudes concernant l’érosion des libertés religieuses, de la presse et politiques.

« C’est un pays important pour moi, et nous devons dénoncer certains des vrais problèmes qui menacent la viabilité de la démocratie dans tous nos pays », a déclaré la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., née en Inde. et aidé à organiser la lettre des législateurs. « Si l’Inde continue de reculer, je pense que cela affectera notre capacité à avoir une relation vraiment solide avec le pays. »

Biden et Modi ont également eu des divergences sur la guerre de la Russie en Ukraine. L’Inde s’est abstenue de voter sur les résolutions de l’ONU condamnant la Russie et a refusé de rejoindre la coalition mondiale contre la Russie. Depuis le début de la guerre, le gouvernement Modi a également considérablement augmenté ses achats de pétrole russe.

Les responsables de la Maison Blanche notent qu’il y a des signes de changement dans les relations de l’Inde avec la Russie, qui a longtemps été le plus grand fournisseur de défense de New Delhi.

L’Inde s’éloigne de l’équipement militaire russe, se tournant davantage vers les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni et d’autres pays. Modi a récemment rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et a fait part de ses inquiétudes quant à l’utilisation potentielle d’armes nucléaires par la Russie.

Les visites d’État sont généralement réservées aux alliés les plus proches de l’Amérique, mais elles ont également été utilisées dans le passé comme une carotte pour tenter de renforcer les relations avec des pays avec lesquels les États-Unis ont eu des relations compliquées.

Le président Barack Obama a honoré les présidents chinois Hu Jintao en 2011 et Xi Jinping en 2015.

En 1977, le président Jimmy Carter a accueilli Mohammad Reza Pahlavi, le shah d’Iran, et sa femme pour une visite d’État. Cette visite a eu lieu environ 15 mois avant le renversement du shah lors de la révolution islamique iranienne.

De violents affrontements entre manifestants pro et anti-shah ont éclaté juste au sud de la Maison Blanche, amenant la police à déployer des gaz lacrymogènes alors qu’une cérémonie officielle était en cours sur la pelouse sud. Les gaz lacrymogènes piquants ont été diffusés jusqu’à la cérémonie d’accueil.

Carter s’excusa plus tard auprès du shah pour la « pollution de l’air ».

L’itinéraire chargé de Modi jeudi comprend une réunion du bureau ovale avec Biden, son discours au Congrès et un somptueux dîner d’État à la Maison Blanche organisé par Biden et la première dame Jill Biden.

Modi, qui n’a pas participé à une conférence de presse officielle depuis des années, a accepté de participer à une avec Biden, selon la Maison Blanche. En règle générale, les visites d’État comprennent une conférence de presse au cours de laquelle les dirigeants répondent aux questions de deux membres de la presse américaine et de deux membres de la presse en visite.

Modi doit être honoré lors d’un déjeuner du département d’État organisé vendredi par le vice-président Kamala Harris et le secrétaire d’État Antony Blinken. Il doit également s’adresser aux membres de la diaspora indienne avant de quitter Washington.

« Le président Biden s’investit pour s’assurer que nous obtenons ce partenariat entre ces deux pays, entre ces deux peuples, n’est-ce pas », a déclaré Sullivan, ajoutant que cela pourrait « proférer des avantages à nos deux peuples et au monde dans son ensemble dans les décennies venir. »

___

Les rédactrices d’Associated Press Lisa Mascaro et Fatima Hussein ont contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Colleen Long et Seung Min Kim, Associated Press