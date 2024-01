L’Indien Modi ouvre un temple hindou à Ayodhya : NPR

basculer la légende Bureau d’information de presse/AP

AYODHYA, Inde — Alors que les prêtres chantaient et soufflaient des conques, le Premier ministre indien Narendra Modi a dirigé lundi la consécration d’un temple hindou controversé dans cette ville du nord de l’Inde. La cérémonie a été couronnée par le dévoilement d’une idole en pierre noire de 51 pouces du dieu hindou Ram.

L’inauguration du temple marque le point culminant d’un différend qui dure depuis des décennies au sujet d’un site que les hindous croient être le lieu de naissance de leur Seigneur Ram. En 1992, une foule encouragée par les dirigeants du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata, aujourd’hui dirigé par Modi, a démoli une mosquée du XVIe siècle. Les émeutes qui ont suivi ont tué plus de 2 000 personnes, pour la plupart musulmanes.

Les analystes politiques affirment que la destruction de la mosquée a stimulé la fortune électorale du BJP. La construction du nouveau temple Ram a commencé en 2020, après que la Cour suprême s’est prononcée en faveur des justiciables hindous. Modi lui-même a posé la première pierre cette année-là.

“Notre Seigneur Ram ne sera plus dans une tente”, a déclaré Modi après la consécration de lundi. “Notre Seigneur Ram sera dans un grand temple.”

Jusqu’au verdict de la Cour suprême en 2019, une idole de Lord Ram était conservée dans une tente près du site où le temple a été construit aujourd’hui – un grand temple que de nombreux Indiens espèrent depuis longtemps voir.

“Lord Ram est notre dieu, notre ancêtre, notre roi”, déclare Pooja Kashyap, un homme de 28 ans d’Ayodhya, qui s’est entretenu avec NPR avant d’accomplir des rituels hindous sur la rivière Sarayu à Ayodhya. “C’est très important qu’il soit dans son temple.”

Mais le temple de 220 millions de dollars n’est pas encore terminé. Un responsable de la fiducie supervisant la construction affirme qu’il faudra encore un an et demi pour la terminer. Les analystes politiques affirment que la consécration a été effectuée afin que le Premier ministre puisse la présenter comme une réussite avant les élections nationales prévues ce printemps. Le parti de Modi avait promis depuis longtemps de construire un temple à Ram à cet endroit.

Les critiques du BJP qualifient le temple de monument à la laïcité en rapide érosion de l’Inde.

“L’idée est d’affirmer la suprématie hindoue”, explique Ziya Us Salam, journaliste chevronné au quotidien indien. L’Hindou et auteur de Être musulman dans l’Inde hindoue. “Il y a une religion qui est suprême dans le pays, et tous ceux qui ne la pratiquent pas sont réduits au statut de citoyen de seconde zone.”

De nombreuses écoles et collèges publics indiens ont déclaré un jour férié lundi, et les fonctionnaires travaillant pour le gouvernement central et certains États ont bénéficié d’une demi-journée de congé. Modi a exhorté les gens à allumer des lampes pour célébrer, et des volontaires du BJP ont distribué du riz au nom de Lord Ram.

Lundi matin, des drapeaux safran flottaient et des chants dévotionnels retentissaient sur les haut-parleurs dans les rues d’Ayodhya. L’administration locale avait installé des centaines de panneaux publicitaires à l’effigie de Modi pour accueillir plus de 8 000 dignitaires, dont des acteurs de cinéma, des joueurs de cricket, des industriels et des voyants hindous.

Tous les autres n’avaient pas le droit d’entrer dans le temple lundi. Des milliers de forces de sécurité ont maintenu les fidèles derrière des barricades, tandis que des danseurs folkloriques et des musiciens se produisaient sur le trottoir.

La célébration religieuse organisée par un État constitutionnellement laïc a été déconcertante pour de nombreux membres de la communauté musulmane minoritaire d’Ayodha.

“Jusqu’à présent, tout s’est déroulé dans le calme”, ​​déclare Azam Qadri, un dirigeant de la communauté musulmane. “Mais certaines familles ont envoyé leurs femmes et leurs enfants hors d’Ayodhya de peur que quelque chose n’aille mal. Je suis sûr que rien ne se passera. Mais ce sont pour la plupart des gens qui ont été témoins des émeutes communautaires de 1992.”

Qadri a déclaré qu’il espérait que la consécration du temple refermerait enfin les blessures de la communauté musulmane et qu’elle pourrait aller de l’avant.

La Babri Masjid n’est pas la seule structure que les nationalistes hindous ont cherché à démolir au fil des années, affirmant qu’elle avait été construite sur le site de temples. Mais jusqu’à ce que Modi devienne Premier ministre, les gouvernements indiens avaient évité de soutenir de telles revendications sur les lieux saints, craignant que cela ne déclenche une poudrière de violence communautaire – tout comme l’a fait la destruction de la mosquée de Babri par les hindous.

Aujourd’hui, deux autres procédures judiciaires sont en cours dans deux autres sites de pèlerinage hindous du nord de l’Inde, où des nationalistes hindous espèrent s’approprier des terres sur lesquelles se trouvent actuellement des mosquées. Ranjana Agnihotri, partisane de Modi et avocate contestant l’existence d’un tel site à Mathura, affirme que les nationalistes hindous se concentrent sur une mosquée qui, selon eux, est construite sur le lieu de naissance du dieu hindou Krishna, et sur une autre dans la ville sainte hindoue de Varanasi, qu’ils considèrent comme une mosquée. La revendication abritait un temple démoli par l’empereur moghol Aurangzeb, qui régna aux XVIIe et XVIIIe siècles.

La bataille juridique devrait durer des années, mais de nombreux dirigeants du BJP ont prise en charge la position des plaideurs hindous. Même une fois ces cas résolus, il y en aura bien d’autres, promet Agnihotri. “Nous disposons d’une liste de plus de 3 000 temples en Inde qui ont été démolis par les envahisseurs musulmans au fil des années”, dit-elle, “que nous voulons maintenant récupérer”.