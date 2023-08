L’Indien Modi et le président chinois Xi Jinping s’accordent sur les efforts visant à désamorcer les tensions frontalières

NEW DELHI (AP) — Le Premier ministre indien et le dirigeant chinois ont convenu jeudi d’intensifier leurs efforts pour désamorcer les tensions à la frontière controversée qui les sépare et de rapatrier des milliers de leurs soldats déployés là-bas, selon un responsable du ministère indien des Affaires étrangères.

Le Premier ministre Narendra Modi et le président Xi Jinping se sont rencontrés en marge d’un sommet de Johannesburg au cours duquel le bloc d’économies en développement BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – a invité six autres pays à rejoindre le groupe, dont l’Arabie saoudite et l’Iran. ,

Le ministre indien des Affaires étrangères, Vinay Mohan Kwatra, a déclaré aux journalistes indiens que Modi, lors d’une réunion impromptue avec Xi, avait souligné les préoccupations de l’Inde concernant les problèmes frontaliers non résolus.

La frontière contestée a conduit à une impasse de trois ans entre des dizaines de milliers de soldats indiens et chinois dans la région du Ladakh. Il y a trois ans, des affrontements dans la région avaient tué 20 soldats indiens et quatre Chinois.

Kwatra a déclaré que les deux dirigeants étaient convenus d’intensifier leurs efforts, mais n’a rien dit sur la réponse de Xi aux préoccupations exprimées par Modi ni n’a donné de détails sur les propos du Premier ministre indien.

L’ambassade de Chine à New Delhi a ensuite tweeté une déclaration du ministère des Affaires étrangères affirmant que le président Xi avait souligné que l’amélioration des relations sino-indiennes servait leurs intérêts communs et était également propice à la paix, à la stabilité et au développement du monde et de la région.

« Les deux parties doivent garder à l’esprit les intérêts généraux de leurs relations bilatérales et gérer correctement la question frontalière afin de sauvegarder conjointement la paix et la tranquillité dans la région frontalière », indique le communiqué.

Les commandants militaires indiens et chinois se sont rencontrés la semaine dernière dans le but apparent de stabiliser la situation. Une ligne de contrôle réel sépare les territoires sous contrôle chinois et indien, du Ladakh à l’ouest jusqu’à l’État d’Arunachal Pradesh, à l’est de l’Inde, que la Chine revendique dans son intégralité.

L’Inde et la Chine se sont battues pour leur frontière en 1962. La Chine revendique quelque 90 000 kilomètres carrés (35 000 milles carrés) de territoire dans le nord-est de l’Inde, y compris l’Arunachal Pradesh avec sa population majoritairement bouddhiste.

L’Inde affirme que la Chine occupe 38 000 kilomètres carrés (15 000 milles carrés) de son territoire dans le plateau d’Aksai Chin, que l’Inde considère comme faisant partie du Ladakh, où se déroule actuellement la confrontation.

