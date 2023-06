L’Indien Modi entamera la deuxième journée de sa visite aux États-Unis avec une séance de yoga en groupe sur la pelouse de l’ONU

Il y aura beaucoup de temps pour discuter des tensions mondiales lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi aux États-Unis cette semaine. Mais il commence sa journée mercredi en mettant l’accent sur une quête de tranquillité intérieure.

Après être arrivé à New York mardi après-midi et avoir tenu des réunions privées, le dirigeant de la nation la plus peuplée du monde lance son programme public mercredi avec une séance de yoga en groupe sur la pelouse nord des Nations Unies.

Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Csaba Kőrösi, la vice-secrétaire générale Amina Mohammed et de nombreux autres diplomates et responsables de l’ONU sont attendus à l’événement. Il honore la Journée internationale du yoga, que Modi a persuadé l’ONU de désigner en 2014 comme une célébration annuelle.

La visite à l’ONU sur le thème du yoga est un choix judicieux et symbolique pour un premier ministre qui a fait de l’ancienne discipline à la fois une pratique personnelle et un outil diplomatique. D’abord pratiqué par des sages hindous, le yoga est maintenant devenu l’une des exportations culturelles les plus populaires de l’Inde, et Modi l’a énergiquement promu comme un moyen — plutôt littéral — de bien-être pour étendre l’influence du pays à l’étranger.

Modi, un nationaliste hindou, se présente comme un ascète qui adhère aux restrictions de sa religion sur le végétarisme et le yoga. Il a publié des vidéos sur les réseaux sociaux au fil des ans de lui-même pratiquant des poses de yoga (sans parler de fournir des visuels en direct de lui méditant dans une grotte de montagne himalayenne après les élections nationales de 2019).

Modi s’est rendu pour la dernière fois à l’ONU lors de l’Assemblée générale de 2021, où il a déclaré que « toutes sortes de questions ont été soulevées sur l’ONU » et son efficacité sur des questions allant du changement climatique à la pandémie de coronavirus en passant par le terrorisme.

Il a également tenu à souligner la place de son pays dans la communauté internationale, notant que « une personne sur six dans le monde est indienne ». Dans les années qui ont suivi son discours, l’Inde a dépassé la Chine pour revendiquer la plus grande population du monde, à 1,425 milliard.

L’Inde cherche depuis longtemps un siège permanent au Conseil de sécurité, l’organe le plus puissant de l’ONU. L’Inde a été élue à plusieurs reprises pour un siège de deux ans, le plus récemment pour 2021-22.

Modi se rendra à Washington plus tard mercredi pour une visite de trois jours qui comprend une réunion du bureau ovale avec le président Joe Biden, une allocution à une réunion conjointe du Congrès, un dîner d’État à la Maison Blanche et plus encore. Parmi les projets : un déjeuner du Département d’État organisé par la vice-présidente Kamala Harris, dont la mère est née en Inde, et par le secrétaire d’État Antony Blinken.

La visite intervient alors que les deux pays souhaitent renforcer leurs liens.

Les États-Unis se sont tournés vers l’Inde, également la plus grande démocratie du monde, comme un partenaire clé sur des questions telles que la vérification des ambitions de la Chine dans la région indo-pacifique. L’Inde, quant à elle, veut renforcer ses relations militaires et commerciales avec les États-Unis

Cependant, les défenseurs des droits de l’homme exhortent Biden à faire pression sur Modi sur les questions de droits de l’homme, à la fois internationales et en Inde. Modi a été critiqué pour une législation qui accélère la citoyenneté pour certains migrants mais exclut les musulmans ; une montée de la violence contre les musulmans et d’autres minorités religieuses par des nationalistes hindous ; et la récente condamnation du principal chef de l’opposition indienne, Rahul Gandhi, pour s’être moqué du nom de famille de Modi. (Gandhi s’est récemment rendu lui-même aux États-Unis, s’adressant à des organisations privées et à des étudiants universitaires.)

Le gouvernement indien défend son bilan en matière de droits humains et insiste sur le fait que les principes démocratiques de la nation restent inébranlables.

