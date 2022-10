L’Indien Leon Mendonca prend la tête de la section ouverte

Le grand maître indien de 16 ans, Leon Luke Mendonca, a pris la tête de la section Open après le troisième tour du championnat continental asiatique d’échecs à New Delhi vendredi.

Le joueur de Goa a battu le Mongol Tsegmed Batchuluun en 49 coups au troisième tour pour prendre la tête du peloton avec trois points. Un groupe de joueurs, dont l’Indien R Praggnanandhaa, tête de série, occupe la deuxième place avec 2,5 points.

GM Praggnanandhaa, qui a commencé par un match nul, a remporté sa deuxième victoire consécutive, prenant le dessus sur le maître international M Pranesh dans une rencontre de 40 coups.

Le GM Karthikeyan Murali, qui figurait parmi les leaders après la deuxième manche, a été tenu en échec par son compatriote Koustav Chatterjee.

Parmi les joueurs avec 2,5 points figurent : Karthikeyan Murali, Koustav Chatterjee, SL Narayanan, Sandipan Chanda, B Adhiban, Pranav Anand, M Shyam Sundar et Harsha Bharathakoti en plus des Turkménistanais Maksat Atabayev et Rinat Jumabayev (Kazakhstan).

Dans l’épreuve féminine, 10 joueuses occupent la première place avec 2,5 points après trois tours. La liste comprend la tête de série Tania Sachdev de l’Inde, ses compatriotes Rakshitta Ravi, Soumya Swaminathan, Vantika Agrawal, Priyanka Nuttaki et PV Nandhidhaa.

Sachdev a remporté une victoire sur Kiran Manisha Mohanty en 37 coups tandis que Soumya Swaminathan a été tenue en échec par Liya Kurmangaliyeva du Kazakhstan et Rakshitta Ravi a partagé les honneurs avec Thi Mai Hung Nguyen (Vietnam).

Dans d’autres résultats, Vantika Agrawal a battu sa compatriote Isha Sharma tandis que Nandhidhaa a pris le dessus sur l’expérimenté Swati Ghate et Nuttaki a battu Aashna Makhija.

