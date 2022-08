L’Indien Lakshya Sen remporte la médaille d’or du badminton en simple messieurs

Le navetteur Star India Lakshya Sen a battu Ng Tze Yong de Malaisie lors d’une finale âprement disputée de l’épreuve de badminton en simple masculin CWG 2022 pour remporter la médaille d’or lundi. Lors de sa première campagne au spectacle multisports quadriennal, Lakshya est revenu d’un match perdu pour gagner 19-21, 21-9, 21-16 et devenir le nouveau champion.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Sa victoire est survenue juste après que PV Sindhu a remporté la médaille d’or du simple féminin. Il s’agissait de la troisième médaille CWG en simple de Sindhu après avoir remporté une médaille de bronze à Glasgow en 2014 et une d’argent à Gold Coast en 2018.

Lakshya a reçu un laissez-passer en huitièmes de finale avant d’affronter Vernon Smeed de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. L’Indien a pris d’assaut un 21-4, 21-5 pour commencer sa campagne.

En huitièmes de finale, Lakshya a affronté l’Australien Ying Xiang Lin et a poursuivi sa forme rouge pour une victoire facile 21-9, 21-16.

Puis en quart de finale, il a balayé le défi du Mauricien Georges Paul. L’Indien a gagné 21-12, 21-11 pour accéder aux demi-finales.

Le numéro 10 mondial Sen, qui faisait ses débuts en CWG, a affronté Jason Teh de Singapour dans les quatre dernières étapes. Il semblait avoir perdu son chemin après un départ dominant contre Jia, mais a récupéré à temps pour remporter une victoire 21-10, 18-21, 21-16.

Lors de la première demi-finale du simple masculin, Sen a été étiré par son adversaire singapourien. Il s’est appuyé sur une attaque implacable pour mettre son adversaire singapourien sur le pied arrière et il a pu le faire lors du premier match.

Une blessure à l’épaule avant le CWG à Birmingham a entravé les préparatifs de Lakshya car il a raté quelques événements internationaux. Le jeune navetteur est en pleine forme depuis un certain temps déjà, après avoir remporté son premier titre de Super 500 en janvier, terminé deuxième aux championnats d’Angleterre et à l’Open d’Allemagne et remporté la Thomas Cup.

Lakshya a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde 2021 et est un ancien navetteur junior le mieux classé.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici