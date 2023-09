L’Indien Kiran George remporte le Masters d’Indonésie et remporte son deuxième titre en Super 100

Le navetteur indien montant Kiran George a remporté son deuxième titre super 100 du BWF World Tour, soulevant le trophée des Masters d’Indonésie avec une victoire consécutive âprement disputée contre le Japonais Koo Takahashi en finale du simple messieurs ici dimanche.

Le joueur de 23 ans originaire de Kochi, qui avait remporté son premier titre à l’Odisha Open l’année dernière, a battu le numéro 82 mondial Takahashi 21-19, 22-20 dans une bataille de 56 minutes.

Le navetteur indien de 23 ans a prouvé qu’il possédait une excellente technique et une condition physique exceptionnelle tout au long de la compétition. En demi-finale, l’Indonésien Tommy Sugiarto a été contrarié dans un match en trois sets par Kiran, qui s’est imposé comme un grand artiste de la scène du BWF World Tour.

« C’est une excellente victoire, il s’agit de convertir ces occasions et de bien jouer constamment. Les autres joueurs sont jeunes et tout aussi bons, donc je suis très content de lui », a déclaré Vimal Kumar, directeur de la Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA) et ancien entraîneur national en chef, à PTI.

« Maintenant, il ne s’agit pas de se détendre mais de poursuivre sa préparation alors qu’il se rend à Hong Kong. Il n’a rien à perdre, donc il devrait chercher à créer la surprise. »

Kiran George, qui s’entraîne au PPBA à Bangalore, a pris un retard de 1-4 au début du match mais a lentement rattrapé Takahashi à 8-8 avant de prendre une avance de deux points à la pause. Un combat serré s’est ensuivi avant que l’Indien ne prenne une avance de 18-15.

Takahashi a lentement réduit l’écart à 19-20 avant que l’Indien ne scelle le premier match.

Après le changement de camp, le duo s’est à nouveau engagé dans une bataille serrée, avançant ensemble jusqu’à 6-6 lorsque Kiran a lentement réussi à s’éloigner 16-11. Takahashi, cependant, a continué à souffler dans son cou et a réussi à égaliser à 19-19.

Mais Kiran a gardé son sang-froid pour convertir sa deuxième balle de jeu après avoir dilapidé la première.

En route vers la finale, le numéro 50 mondial Kiran a battu le vétéran Tommy Sugiarto 23-21, 16-21, 21-8, tout en prenant le meilleur sur le Thaïlandais Panitchaphon Teeraratsakul, le Japonais Takuma Obayashi, le Singapourien Jia Wei Joel Koh et le Chinois Huang Yu du Taipei chinois. Kai lors des tours précédents.

« Il joue bien depuis un moment maintenant et je sens vraiment que Kiran et Mithun sont la prochaine ligne de joueurs. Ils devaient faire une percée en battant de bons joueurs et c’est un bon signe qu’ils se portent bien », a déclaré Vimal.

« Je pense qu’une fois que les seniors comme HS Prannoy et Kidambi Sriknath seront partis, ils pourront être remplacés par eux. »

Kiran, fils de l’ancien champion national George Thomas, avait remporté l’Odisha Open et l’Open de Pologne tout en terminant deuxième au Denmark Masters l’année dernière. Kiran, qui a atteint le 43e rang en carrière en janvier de cette année, a montré ses prouesses en battant les meilleurs joueurs chinois Shi Yuqi et Weng Hongyang à l’Open de Thaïlande en mai-juin de cette année.

