L’Indien Kidambi Srikanth choqué par Kenta Nishimoto au premier tour

L’Indien Kidambi Srikanth a été choqué par le Japonais Kenta Nishimoto, non classé, lors du premier tour du simple messieurs de l’Open de Malaisie à Kuala Lumpur mardi.

Nishimoto a battu Kidambi 21-19, 21-14 en 42 minutes.

Plus tard dans la journée, Saina Nehwal affrontera la Chinoise non tête de série Han Yue en simple féminin et Aakarshi Kashyap affrontera Hsu Wen-chi du Chinese Taipei.

(Plus à venir)

