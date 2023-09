L’indien JSW Steel ralentit son achat de participation dans une entreprise canadienne en raison d’une dispute diplomatique : rapport | Actualités économiques et commerciales

Les discussions entre l’indien JSW Steel et le canadien Teck au sujet de la vente de la participation de ce dernier se sont ralenties, a rapporté Reuters.

Premier signe qu’une querelle diplomatique affecte les relations commerciales, la société indienne JSW Steel Ltd ralentit le processus d’achat d’une participation dans l’unité de production de charbon sidérurgique de la société canadienne Teck Resources, a rapporté l’agence de presse Reuters, citant une source proche des discussions.

Les relations entre l’Inde et le Canada se sont fortement détériorées après que New Delhi et Ottawa ont expulsé leurs diplomates respectifs dans le cadre d’un différend sur le meurtre d’un chef séparatiste sikh dans la province canadienne de Colombie-Britannique en juin.

L’Inde a suspendu jeudi les services de visa pour les citoyens canadiens, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, citant des menaces à la sécurité de son personnel dans ses consulats au Canada.

La source a indiqué que les discussions entre JSW Steel – le plus grand sidérurgiste indien en termes de capacité – et Teck concernant la vente de la participation s’étaient ralenties, même si le travail sur les formalités administratives était en cours.

« Nous attendrons que le problème se règle », a déclaré la source à Reuters, refusant d’être identifiée car elle n’était pas autorisée à parler à la presse.

« Nous ne nous attendons pas à ce que les choses deviennent incontrôlables. Nous effectuons les formalités administratives pour l’évaluation, discutons avec les banques et cela se produit toujours », a ajouté la source.

JSW Steel a refusé de commenter.

« Nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations du marché », a déclaré Teck Resources dans une réponse par courrier électronique aux questions de Reuters.

Le ministère canadien de l’Industrie, qui approuve les accords d’investissement étranger, a déclaré que l’acquisition d’une entreprise canadienne par une entreprise étrangère serait soumise à un examen de sécurité nationale en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

Une source proche du dossier a déclaré que JSW était en pourparlers avec des banques d’investissement, dont Standard Chartered et Deutsche Bank, pour sécuriser le financement de la transaction.

« Les chiffres définitifs pourraient osciller entre 34 et 37 pour cent du capital », a indiqué la première source.

JSW Steel est l’un des plus gros clients de l’activité charbon de Teck.

La société basée à Vancouver a rejeté à deux reprises une offre non sollicitée de 22,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’entreprise de la part du mineur et négociant mondial Glencore. En juillet, la société a déclaré avoir reçu des offres de « diverses » parties intéressées pour son activité charbon.

Le groupe japonais Nippon Steel a également déclaré qu’il restait intéressé par les activités charbonnières de Teck, après avoir accepté en février d’acheter une participation de 10 pour cent après la scission.

Pour l’Inde, le Canada est le quatrième exportateur de charbon à coke utilisé dans le secteur de l’acier, selon les données du gouvernement indien. Les trois premiers sont l’Australie, la Russie et les États-Unis.