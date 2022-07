L’Indien Jehan Daruvala quitte la Hongrie les mains vides alors que les luttes de Prema se poursuivent

Le pilote indien Jehan Daruvala a quitté la manche de Formule 2 hongroise de ce week-end les mains vides après un autre week-end difficile pour Prema Racing qui a couronné un mois de luttes pour l’équipe italienne.

Après un bon début de saison qui a vu Jehan s’imposer comme un prétendant au titre avec cinq podiums lors des six premières manches, l’équipe a souffert d’un manque de rythme déroutant au cours du swing européen de la saison.

Cela a mis Jehan, qui a ébloui par son rythme de course cette saison et avait mené plus de tours que le leader des points Felipe Drugovich avant la seconde mi-temps du championnat, sur le pied arrière et a émoussé sa charge de championnat.

Le coureur soutenu par Red Bull, qui est passé de la 14e à la troisième place de la course en Arabie saoudite et a illuminé les écrans de chronométrage avec des tours successifs les plus rapides tout en menant à Imola, a néanmoins récupéré une deuxième place en France et a presque arraché la victoire sur le mouillé en L’Autriche.

Mais Jehan et son coéquipier Dennis Hauger se sont retrouvés à reculer en Hongrie, le duo perdant plusieurs secondes du rythme, alors qu’ils luttaient à la fois contre une forte dégradation et l’incapacité de leur voiture à transformer la chaleur en pneus neufs.

Hauger, qui a dû s’arrêter deux fois lors de la course en vedette en Hongrie, n’a pas non plus réussi à marquer.

« La Hongrie était un week-end à oublier. Nous avons manqué de rythme tout au long et nous n’avons tout simplement jamais été dans la bagarre. Ce fut un mois très difficile dans l’ensemble et il est clair que nous avons beaucoup de travail à faire pendant la pause estivale. Nous avons perdu beaucoup de terrain dans le championnat, mais nous allons nous serrer les coudes et travailler dur au cours des prochaines semaines pour nous remettre à notre place », a déclaré Jehan.

