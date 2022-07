L’Indien Jehan Daruvala prêt pour sa deuxième sortie en F1 avec McLaren

Le pilote indien Jehan Daruvala participera à un deuxième test de Formule 1 de deux jours avec les anciens champions McLaren sur le circuit de Portimao au Portugal la semaine prochaine.

Le test, au cours duquel Jehan pilotera à nouveau le MCL35M vainqueur de la course 2021, aura lieu les 18 et 19 juillet et intervient peu de temps après que la star d’Indycar Colton Herta et le pilote d’essai et de développement McLaren Will Stevens aient couru dans la voiture plus tôt cette semaine.

Jehan a bouclé plus de 130 tours de Silverstone lors de sa première sortie en Formule 1 avec l’équipe britannique le mois dernier au cours de laquelle il a impressionné par sa forme physique, sa rapidité d’adaptation aux machines de F1, ses retours et sa capacité à assimiler les informations des ingénieurs.

Les essais de la semaine prochaine à Portimao, sa deuxième fois dans une voiture de Formule 1, permettront à Jehan de s’appuyer sur cette solide sortie et de le préparer davantage alors qu’il tente de devenir le troisième Indien à courir au sommet du sport.

Jehan, qui est actuellement en compétition avec Prema Racing dans la série nourricière de Formule 2 et fait partie de l’équipe Red Bull Junior, est désormais éligible pour une superlicence de Formule 1, ayant à la fois les points et le kilométrage requis dans la voiture de F1 de l’année dernière.

Le test de Portimao, comme celui de Silverstone, fait partie du programme Testing Previous Car (TPC) de McLaren, que l’équipe exécute pour évaluer les jeunes pilotes prometteurs.

Les Falcons de Mumbai, qui soutiennent la candidature de Jehan au titre de Formule 2, ont déclaré : « Le deuxième test McLaren marque une nouvelle étape dans le parcours de Jehan vers la Formule 1. Il a impressionné lors de ses débuts en Formule 1 à Silverstone et nous sommes convaincus qu’avec ce deuxième test, Jehan continuera de prouver qu’il appartient à la grille de Grand Prix. C’est un moment vraiment gratifiant pour le sport automobile indien et pour nous en particulier. Notre mission est de présenter au monde les meilleurs talents indiens du sport automobile et nous sommes fiers de soutenir Jehan alors qu’il poursuit son rêve de devenir le troisième Indien à courir en F1.

Jehan a déclaré : « Mon premier aperçu des machines de Formule 1 était surréaliste et j’ai hâte de remonter dans la voiture à Portimao. Je suis sorti du test de Silverstone avec beaucoup de confiance car, tant du point de vue de la conduite que du point de vue physique, j’ai bien fait et j’ai parcouru plus de deux distances de course sans aucun problème. Mon rêve a toujours été de courir en Formule 1 et ce test s’appuiera sur ce que nous avons réalisé à Silverstone. Je suis reconnaissant à Red Bull et à McLaren de m’avoir donné cette opportunité et de continuer à soutenir mon développement.”

