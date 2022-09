L’Indien Jehan Daruvala espère passer un week-end sans problème à Zandvoort

Le coureur indien Jehan Daruvala se dirige vers Zandvoort. aux Pays-Bas, espérant ce week-end une sortie sans encombre lors de la manche néerlandaise du Championnat de Formule 2.

Le joueur de 23 ans a enduré une course difficile lors des dernières courses et une série de malheurs qui ont entravé sa campagne F2.

Le dernier coup de malchance a frappé le jeune Red Bull la semaine dernière à Spa-Francorchamps en Belgique.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Prêt à décrocher un huitième podium de l’année avec une deuxième place dans la course de sprint de samedi, Daruvala a été écarté du tour de formation lui-même en raison d’une panne de pompe à carburant, a informé l’équipe de direction de Daruvala dans un communiqué jeudi.

Lors de la course finale de dimanche, une manœuvre imprudente de Roy Nissany a entraîné une collision qui a endommagé l’aileron avant de Daruvala, l’a forcé à s’arrêter tôt et a compromis sa stratégie.

Daruvala a déclaré: «Nous avons eu une série de courses difficiles récemment et honnêtement, je veux juste organiser un week-end simple à Zandvoort. C’est une piste que je connais depuis ma carrière junior et que j’apprécie et j’ai hâte de courir sans problème ce week-end.

Cette année, c’est la première fois que la Formule 2 court dans les virages et les virages inclinés de la piste balnéaire de Zandvoort.

Mais Daruvala, triple vainqueur de la F2, y a couru alors qu’il concourait pour le championnat d’Europe de Formule 3. Il y a terminé troisième en 2018.

Le site accueillera la deuxième d’une série de courses à trois têtes sur des week-ends consécutifs, l’Italien Monza mettant fin à la saison européenne du championnat la semaine prochaine.

La série se déroule comme un événement de soutien au Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici