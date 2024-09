L’Indien Ishaan Khatter affirme que son « objectification » dans The Perfect Couple a rendu son personnage unique – Culture

L’acteur de Bollywood Ishaan Khatter fait sensation avec sa dernière série Netflix, le mystère du meurtre avec Nicole Kidman Le couple parfait. La série marque son deuxième rôle majeur en langue anglaise – son premier étant dans la mini-série britannique à succès de 2020 Un garçon convenable.

L’acteur, connu pour choisir des rôles dynamiques dans le but de dissocier du label « bébé nepo », a expliqué comment cette expérience était à la fois unique et révolutionnaire pour lui en tant qu’acteur brun dans les médias occidentaux. Dans une interview avec BBC Asie Haroon Rashid a également partagé ses réflexions sur le fait d’être objectifié en tant qu’homme sud-asiatique dans la série.

Le couple parfait voit Khatter jouer Shooter, un riche Indien qui est également un régal pour les yeux des femmes – un prisme à travers lequel les hommes d’Asie du Sud ne sont généralement pas vus dans le cinéma mondial.

Lorsque Rashid a souligné que même si des femmes d’Asie du Sud, comme Priyanka Chopra ou Deepika Padukone, ont été choisies pour des rôles désirables dans Alerte à Malibu et xXxles hommes d’une même région sont rarement représentés comme des objets de désir, a convenu Khatter.

« Oui, j’ai été objectifié », a-t-il déclaré. « C’est l’une des choses qui ont rendu ce personnage unique et attrayant à mes yeux », a-t-il admis. « C’est aussi l’une des choses qui en font un tremplin et une sorte de moment historique en ce sens. Sans en faire plus que nécessaire, j’ai juste pensé que c’était un personnage cool. C’était amusant de jouer ce rôle et je ne pense pas avoir déjà joué un rôle aussi similaire chez moi. »

L’interprétation de Shooter par Khatter est remarquable non seulement pour l’attention que l’apparence du personnage a suscitée, mais aussi pour la profondeur que l’acteur a su apporter au rôle. Il a souligné que même si le rôle implique une objectification, il fait partie d’un personnage plus vaste et plus complexe, quelque chose qui manque souvent aux médias occidentaux dans leur représentation des hommes sud-asiatiques.

« Je n’ai jamais été attirée par ce genre d’opportunité. C’est quelque chose qui joue dans mes choix. Pour moi, ce qui est le plus rassurant, c’est que je n’ai pas eu l’impression d’avoir un personnage de diversité symbolique », explique Khattar. « Je crois qu’ils ont choisi un casting très large. J’ai donc vu une opportunité de m’investir dans un personnage en trois dimensions et de jouer un rôle dans le grand schéma des choses. Et quel rôle ! »

Le rôle de Khatter dans Le couple parfait Ce film représente un changement dans la manière dont Hollywood représente les hommes sud-asiatiques. Il reflète également la façon dont les personnages sud-asiatiques étaient autrefois limités à des stéréotypes ou à des rôles secondaires.

Scie à khatter Le couple parfait Il y voyait bien plus qu’une simple occasion de se faire valoir pour son apparence. Il y voyait une occasion de redéfinir les limites de la représentation des hommes sud-asiatiques dans les médias occidentaux grand public.