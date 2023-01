L’Indien Hardik Singh exclu après avoir échoué à se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers

Le milieu de terrain Hardik Singh, blessé, a dominé samedi le reste de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH, portant un coup dur à l’Inde avant son match croisé contre la Nouvelle-Zélande dimanche.

Hardik Singh était le livewire au milieu de terrain lors des deux premiers matches de l’Inde dans la poule D et s’est blessé aux ischio-jambiers lors de l’affrontement avec l’Angleterre le 15 janvier. Après avoir reposé le jeune pour le match contre le Pays de Galles et l’évaluation ultérieure, Hardik a maintenant été exclu de la Coupe du monde, a confirmé Hockey India samedi.

Son absence sera un gros revers pour l’Inde car elle a eu du mal dans le département offensif, et compte tenu également du fait qu’elle affrontera la Belgique, championne en titre, en quarts de finale si elle battait la Nouvelle-Zélande dimanche.

Hardik sera remplacé par le joueur suppléant Raj Kumar Pal.

“Après avoir laissé reposer le jeune pour le match contre le Pays de Galles et l’évaluation qui a suivi, Hardik a maintenant été exclu de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela”, a déclaré Hockey India dans un communiqué.

Parlant de la décision prise par la direction de l’équipe, l’entraîneur-chef Graham Reid a déclaré : “Du jour au lendemain, nous avons dû prendre la décision difficile de remplacer Hardik Singh dans l’équipe indienne pour le match de dimanche contre la Nouvelle-Zélande et les matchs de Coupe du monde suivants.

“Bien que la blessure n’ait pas été aussi grave que l’incident initial le suggérait, le temps n’était pas de notre côté et après notre processus de réhabilitation approfondi et notre évaluation fonctionnelle et sur le terrain aujourd’hui, il a été décidé de remplacer Hardik par Raj Kumar Pal.

“Bien que ce soit extrêmement décevant pour Hardik personnellement bien sûr, compte tenu de la qualité de son jeu lors de nos deux premiers matches, nous sommes ravis à l’idée que Raj Kumar rejoigne le groupe pour les matches de Coupe du monde restants”, a ajouté Reid.

Après avoir terminé deuxième de la poule D, l’Inde devra gagner contre la Nouvelle-Zélande dans le match croisé pour réserver une place en quart de finale.

L’Inde devait battre le Pays de Galles – huit places en dessous d’eux dans le classement mondial – par une marge de huit buts pour dominer la poule D et se qualifier directement pour les quarts de finale, mais l’équipe locale n’a pu remporter qu’une victoire 4-2 jeudi.

L’Inde affronte désormais les Black Sticks, troisièmes de la poule C avec une victoire et deux défaites.

(Avec les contributions des agences)

