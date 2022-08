L’Indien Gurdeep Singh remporte le bronze en haltérophilie hommes 109+kg

Gurdeep Singh a ajouté à la richesse de l’Inde en haltérophilie, remportant le bronze dans la catégorie masculine de 109 kg et plus aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 au National Exhibition Centre mercredi.

Il a soulevé 223 kg en épaulé-jeté pour ajouter à son arraché de 170 kg pour terminer avec un total de 390, juste quatre derrière le Néo-Zélandais David Andrew Liti (170 + 224) et le Pakistanais Muhammad Nooh Dastgir Butt, qui a brisé le record du CWG avec un levée de 173 et 232 (total 405), qui a remporté l’or.

Gurdeep Singh a commencé l’haltérophilie dans le district de Khanna au Pendjab en 2010. Son père, qui est agriculteur, l’a poussé à faire de l’haltérophilie principalement pour garder son fils actif et pas seulement passer toute la journée à ne rien faire.

Son premier entraîneur à Khanna a reconnu Gurdeep comme un espoir dans le sport et a recommandé à l’entraîneur-chef de l’équipe indienne Vijay Sharma de l’introniser dans le camp national.

Gurdeep a rejoint le camp national indien en 2015 et une personne qui a simplement commencé le sport pour l’occuper est le meilleur talent d’haltérophilie pour l’Inde dans la catégorie des poids lourds.

Gurdeep est médaillé de bronze au Championnat du Commonwealth en 2017 et médaillé de bronze au Championnat senior du Commonwealth en 2021.

Plus tôt mercredi, un autre haltérophile poids lourd Lovepreet Singh a remporté une médaille de bronze dans la division masculine des 109 kg alors que Lovepreet Singh, 24 ans, a soulevé 163 à l’arraché et ajouté 192 kg à l’épaulé-jeté pour un total combiné de 355 kg. L’Inde a également remporté le bronze en simple masculin de squash de Saurav Ghosal et l’argent de Tulika Maan en judo féminin +78 kg lors de la sixième journée du CWG 2022.

Il s’agissait de la neuvième médaille de l’Inde en haltérophilie à Birmingham et de la 15e médaille au total, cinq d’or, cinq d’argent et quatre de bronze.

