L’Indien Avinash Sable termine 5e de la Xiamen Diamond League et se qualifie pour la grande finale de la DL

L’Indien Avinash Sable a terminé honorablement cinquième dans l’épreuve masculine du 3000 m steeple du meeting de la Diamond League de Xiamen, samedi, pour se qualifier pour la grande finale à Eugene, aux États-Unis, plus tard ce mois-ci.

L’athlète de 28 ans, qui n’avait pas réussi à se qualifier pour la ronde finale des Championnats du monde en Hongrie le mois dernier, a réussi un temps de 8 minutes 16,27 secondes, bien en dessous de son meilleur temps de la saison de 8:11,63 et de son record national de 8:11,20.

Le champion olympique et mondial Soufiane El Bakkali du Maroc a remporté la course avec un temps de 8:10,31, tandis que Samuel Firewu (8:11,29) d’Éthiopie et Amos Serem (8:14,41) du Kenya ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Sable, médaillé d’argent aux Jeux du Commonwealth 2022, a récolté quatre points lors de la course pour un total de 11 points en quatre épreuves cette saison. Il s’est qualifié pour la finale de la Diamond League du 16 septembre à Eugene, aux États-Unis, à la sixième place. Ce sera sa première apparition en finale de la Diamond League.

Il rejoindra le lanceur de javelot olympique et champion du monde Neeraj Chopra (également le 16 septembre) et le sauteur en longueur Murali Sreeshankar (le 17 septembre).

Lors des trois précédents meetings de la Diamond League cette année, Sable avait terminé 10ème à Rabat (Maroc), cinquième à Stockholm et sixième en Silésie (Pologne).

Au triple saut masculin, le détenteur du record national Praveen Chithravel a terminé cinquième avec un effort médiocre de 16,42 m tandis qu’Abdulla Aboobacker a terminé sixième avec 16,25 m. Le record national de Chithravel s’élève à 17,37 m, tandis qu’Aboobacker, champion d’Asie en titre, a un record personnel à 17,19 m.

Tous deux n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale de la Diamond League puisqu’ils ont terminé respectivement neuvième et dixième au classement.

Les six premiers au classement des épreuves sur le terrain et les 10 premiers dans les courses de distance se qualifient pour les finales DL.

Chithravel et Aboobacker n’avaient pas non plus réussi à se qualifier pour la ronde finale des Championnats du monde le mois dernier.

Chithravel avait terminé sixième lors de l’étape monégasque de la Diamond League tandis qu’Aboobacker avait pris la même place à Florence.

