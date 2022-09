L’Indien Arjun Maini termine quatrième du Red Bull Ring

Malgré le mauvais temps sur le Red Bull Ring, l’Indien Arjun Maini a montré un rythme de course impressionnant avec sa Mercedes-AMG GT3 #36 aux couleurs de son partenaire PAUL lors de la première course pour terminer en 13e position dans le peloton de 27 voitures du Allemand.

Maini s’était qualifié 7e mais a dû partir 10e en raison d’une pénalité de la course précédente. Il a clairement montré un rythme formidable pendant toute la course car il est extrêmement difficile de dépasser sur le ring Red Bull.

A LIRE AUSSI : FIFA Coupe du monde 2022 – Les supporters LGBTQ+ et féminins courent un risque élevé au Qatar

La course de dimanche, qui était complètement humide, s’est bien mieux déroulée et finalement Maii a réussi à amener la voiture à la ligne d’arrivée en 4ème après une course extrêmement excitante sur une piste humide qui séchait vers la fin de la course. Arjun Maini a de nouveau montré sa qualité de conduite sur le mouillé et s’est récompensé avec 12 précieux points de championnat pour les pilotes et le classement des équipes.

Mainin s’est arrêté à la toute fin de la fenêtre des stands pour tenter sa chance dans les conditions de séchage et est sorti avec des pneus Slick avec 15 minutes à faire. Alors qu’il sortait en P3, il est retombé en P12 car les pneus mettaient du temps à s’échauffer. Vers les derniers tours, il a pu récupérer plusieurs positions pour réaliser son meilleur résultat cette année en DTM. Avec toutes les marques connues dans 27 voitures, le DTM est la course GT3 la plus compétitive conduite par des pilotes uniques à travers l’Europe.

Arjun Maini, Mercedes-AMG GT3 #36 : « Je suis très content de ma course de dimanche. J’ai enfin pu obtenir un résultat avec mon rythme. J’aime le Red Bull Ring – et maintenant même un peu plus. C’était très difficile aujourd’hui, mais c’était aussi très amusant de conduire dans ces conditions. Je tiens à remercier mon équipe et Omega Seiki Mobility d’avoir rendu cela possible.

Le dernier week-end du championnat DTM se déroulera à Hockenheimring du 7 au 9 octobre et sera diffusé en Inde en direct sur Eurosports.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici