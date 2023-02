L’Indien Anuj Kichlu nommé seul membre asiatique du groupe de travail des agents de football de la FIFA

L’Indien Anuj Kichlu, qui a aidé des joueurs vedettes comme Bala Devi et Sandesh Jhingan dans leurs transferts de clubs européens, a été nommé seul membre asiatique du prestigieux groupe de travail des agents de football de la FIFA pour donner des conseils sur la manière dont les agents de football opèrent dans la région.

Le groupe de travail de 18 membres a été mis en place par la FIFA lundi après l’entrée en vigueur du Règlement des agents de football de la FIFA (FFAR).

Le groupe de travail est composé de représentants d’acteurs professionnels et d’organisations d’agents du monde entier qui agiront en tant qu’organe consultatif permanent en ce qui concerne les questions relatives aux agents de football, y compris la mise en œuvre pratique du nouveau cadre, ainsi que les éventuels futurs amendements ou modifications de la FFAR. .

Le groupe de travail est dominé par les Européens et les Latino-Américains.

Kichlu, qui opère depuis Kolkata et fait partie de l’agence espagnole Best of You (BOY), est agent de joueurs de football depuis 2012.

Il a joué un rôle déterminant dans l’adhésion de Bala Devi au Rangers Women’s Football Club en Écosse en 2020 pour devenir la première joueuse indienne à signer avec une grande équipe européenne, en plus du défenseur de l’équipe nationale masculine Sandesh Jhingan qui a rejoint le HNK Sibenik en Croatie en 2021 pour une brève période.

Kichlu a également été impliqué dans l’arrivée des joueuses indiennes Jyoti Chauhan et Soumya Guguloth au Dinamo Zagreb l’année dernière.

« Dans le groupe de travail de la FIFA, nous devons donner notre avis et nos conseils sur la manière dont les agents opèrent en Inde et dans la région. Le groupe de travail se compose de différentes régions, niveaux et types d’agents, de sorte que la FIFA obtiendra les opinions de tous les types de groupes”, a déclaré Kichlu à PTI.

“Il est bénéfique (pour le football indien) de faire entendre notre voix à la FIFA et d’être sur une plate-forme commune avec certains leaders de l’industrie”, a-t-il ajouté.

Kichlu a également travaillé avec des joueurs de l’équipe nationale bien connus dans le passé, notamment Subrata Paul, Renedy Singh, Gouramangi Singh, NP Pradeep, Nirmal Chhetri, ainsi que le gardien de l’équipe indienne de la Coupe du monde U-17 2017, Moirangthem Dheeraj Singh.

Il a joué un rôle déterminant dans le transfert du gardien numéro un indien de l’époque, Paul, au FC Vestsjaelland au Danemark en 2014 et le passage d’essai de Dheeraj au Motherwell FC en Écosse en 2018.

Kichlu est impliqué dans au moins 40 transferts de joueurs en un an. Il dirige actuellement deux entraîneurs, six joueurs étrangers et 45 footballeurs nationaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)