L’Indien Adani nie que son ascension soit due à Modi, au milieu d’un rapport sur “la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”

Le magnat indien assiégé Gautam Adani a nié vendredi que son ascension pour devenir l’homme le plus riche d’Asie – un titre qu’il a perdu dans une déroute boursière phénoménale – était due au Premier ministre Narendra Modi, alors que les actions de son conglomérat ont de nouveau chuté.

La capitalisation boursière combinée de ses unités cotées s’est effondrée d’environ 120 milliards de dollars – environ la moitié de la valeur du groupe – depuis que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research, qui gagne de l’argent en pariant sur la chute des actions, a publié un rapport explosif il y a deux semaines.

Il a accusé Adani de fraude comptable et d’augmentation artificielle du cours de ses actions, le qualifiant de “manipulation effrontée des actions et de fraude comptable” et de “la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”.

Les critiques disent que la relation étroite d’Adani avec Modi, qui est également originaire de l’État du Gujarat, l’a aidé à gagner des affaires et à éviter une surveillance appropriée.

“Ces allégations sont sans fondement”, a déclaré vendredi Adani à la télévision India Today, ajoutant que leurs origines communes faisaient de lui une “cible facile” pour de telles affirmations.

“Le fait est que ma réussite professionnelle n’est pas due à un leader individuel”, a-t-il insisté.

Ses commentaires sont intervenus alors que les actions de sa société phare Adani Enterprises ont fait un tour en montagnes russes à la Bourse de Bombay, atteignant plusieurs arrêts de négociation alors qu’elles chutaient de 30% avant de se redresser pour clôturer en hausse de 1,25% sur la journée.

Mais plusieurs autres unités cotées en bourse, dont Adani Total Gas – dans laquelle le géant français TotalEnergies détient une participation de 37,4 % – ont de nouveau clôturé après avoir été suspendues pour avoir atteint leurs limites.

TotalEnergies a déclaré dans un communiqué que son exposition au conglomérat était minime et a salué l’annonce d’Adani cette semaine selon laquelle il ferait l’objet d’un audit par l’un des “quatre grands” cabinets comptables.

Le Parlement a été ajourné pour une deuxième journée consécutive vendredi après que les législateurs de l’opposition ont de nouveau demandé au gouvernement d’accorder un débat sur l’exposition d’Adani et des institutions financières indiennes au groupe.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que les marchés indiens étaient bien réglementés et que la controverse n’affecterait pas la confiance des investisseurs.

“Un cas, même si on en parle beaucoup dans le monde, je pense qu’il ne sera pas révélateur de la qualité de la gouvernance des marchés financiers indiens”, a-t-elle déclaré à la chaîne News18.

Vente d’actions annulée

Adani a vu sa fortune chuter de dizaines de milliards de dollars, le faisant passer de la troisième à la 17e place sur la liste des riches Forbes en temps réel.

Les opérations du décrochage scolaire de 60 ans, timide en publicité, se sont développées à une vitesse vertigineuse, les actions d’Adani Enterprises ayant grimpé de plus de 1 000 % au cours des cinq dernières années.

Mais mercredi soir, sa principale entreprise a annulé une vente d’actions de 2,5 milliards de dollars destinée à aider à réduire les niveaux d’endettement – une préoccupation de longue date – à restaurer la confiance et à élargir sa base d’actionnaires.

L’émission n’a pas réussi à attirer les investisseurs de détail “maman et papa” et n’a été vendue que grâce à de grands acheteurs institutionnels, à d’autres magnats indiens et à 400 millions de dollars de l’IHC des Émirats arabes unis.

Selon Bloomberg News, les grandes banques, dont Credit Suisse et Citigroup, ont cessé d’accepter les obligations Adani comme garantie pour les prêts aux clients privés, ce qui alimente les inquiétudes quant à la manière dont le conglomérat va lever de nouveaux fonds.

Les obligations ont néanmoins légèrement rebondi vendredi après que les banquiers de Goldman Sachs et de JPMorgan ont déclaré à leurs clients que certaines parties du portefeuille d’Adani restaient solides, a rapporté Bloomberg, citant des sources non identifiées.

Fitch Ratings a déclaré dans un communiqué qu’il n’y avait “pas d’impact immédiat” sur les profils de crédit notés Adani du rapport Hindenburg, mais S&P a abaissé ses perspectives à “négatives” sur deux des entités cotées du groupe.

“Malicieusement espiègle”

Selon Hindenburg Research, Adani a artificiellement augmenté le cours des actions de ses unités en acheminant de l’argent vers les actions via des paradis fiscaux offshore.

Le groupe avait bénéficié de ce qu’il a appelé un “schéma de plusieurs décennies” de clémence gouvernementale, et que “les investisseurs, les journalistes, les citoyens et même les politiciens ont eu peur de s’exprimer par crainte de représailles”.

Adani a déclaré avoir été victime d’une attaque à la réputation “malveillante et malveillante” et a publié dimanche une déclaration de 413 pages qui, selon elle, montrait que les affirmations de Hindenburg n’étaient “rien d’autre qu’un mensonge”.

Hindenburg a déclaré en réponse qu’Adani n’avait pas répondu à la plupart des questions soulevées dans son rapport.

Les analystes disent que la tourmente a nui à l’image de l’Inde tout comme elle cherche à détourner les investisseurs étrangers de la Chine.

La banque centrale indienne a demandé aux prêteurs des détails sur leur exposition au groupe Adani – dont les intérêts comprennent les ports, les télécommunications, les aéroports, les médias et le charbon, le pétrole et l’énergie solaire – a rapporté Bloomberg, citant des sources non identifiées.

Adani a déclaré dans son interview vendredi que seulement 32% des prêts de ses entreprises étaient dus à des banques indiennes, avec près de la moitié de leur dette obtenue par le biais d’obligations internationales.