L’Indien Abhay Singh et l’Égyptien Kenzy Ayman sortent vainqueurs de l’étape de Chennai

Abhay Singh, d’Inde, triomphe dans la catégorie simple messieurs tandis que Kenzy Ayman, d’Egypte, est sorti vainqueur dans la catégorie simple dames alors que la première étape du circuit indien HCL-SRFI pour 2022 s’est terminée à l’Indian Squash Academy, à Chennai.

Abhay, classé 96e au monde, a battu l’Égyptien Khaled Labib, classé 101e au monde, avec un score de 3-0 dans une finale qui a duré 22 minutes. Kenzy, classé 61e au monde, a pris le dessus sur l’Indienne Sunayna Kuruvilla, avec un classement mondial de 391, avec un score de 3-0 dans l’affrontement pour le titre qui a duré 23 minutes.

«L’équipe indienne de squash a réalisé une performance formidable lors des Jeux du Commonwealth de Birmingham (CWG) 2022 récemment conclus. Chacun d’entre eux s’est embrassé et s’est entraîné avec dévotion, dévouement, détermination et discipline. Nous sommes heureux que des entreprises telles que HCL soient intervenues et se soient engagées à soutenir des jeux inaperçus tels que le squash.

“Le HCL SRFI Indian Tour est une plate-forme importante qui a perfectionné le squash indien depuis son lancement en 2019 et nous apprécions profondément notre partenariat continu. Je tiens également à remercier tous les joueurs pour leur participation enthousiaste et leurs parents pour leur soutien indéfectible dans cette aventure. Et enfin et surtout, nous voudrions exprimer notre gratitude et notre appréciation à Shri Dayanidhi Maran et N. Ramachandran pour nous avoir rejoints pour encourager toutes les stars du sport présentes ici aujourd’hui », a déclaré Cyrus Poncha, secrétaire général de la Fédération des raquettes de squash. Inde (SRFI) à la fin du tournoi.

Le concours, qui s’est déroulé du 19 au 23 septembre, avait une bourse de 12 000 $ pour chaque catégorie. Les gagnants du concours de cinq jours ont été félicités par Dayanidhi Maran, actuellement député de Lok Sabha de la circonscription centrale de Chennai.

N. Ramachandran, mécène de la Squash Rackets Federation of India (SRFI) était également présent à la finale. La compétition a été organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l’Autorité des sports de l’Inde. La tournée a vu la participation d’environ 48 joueurs dans 10 pays, dont l’Inde, le Canada, l’Égypte, la France, le Japon, la Russie et l’Espagne.

«Nous sommes ravis de co-organiser la première étape de la tournée HCL-SRFI cette année avec SRFI. Nous croyons fermement que l’Inde, avec sa grande population jeune, a un riche potentiel de talents de squash qui reste à explorer. Pour cette raison, nous nous sommes associés à SRFI et avons lancé des initiatives, notamment le programme HCL Squash Podium, qui soutiendraient notre écosystème de squash en agissant comme un catalyseur qui encouragerait, découvrirait et nourrirait ce talent à tous les niveaux.

“Inutile de mentionner qu’il est particulièrement satisfaisant de voir les fruits de la tournée indienne HCL-SRFI avec des joueurs indiens présentant une performance exceptionnelle lors de l’étape de Chennai de cette tournée PSA et aux Jeux du Commonwealth 2022 également. Je félicite tous les gagnants et j’applaudis tous ceux qui ont participé à cette tournée PSA Challenger. Ces tournées se poursuivront dans différentes villes et une saison passionnante pour le squash est assurée », a déclaré Rajat Chandolia, vice-président associé et responsable de la marque HCL, HCL Corporation.

