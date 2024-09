L’indice le plus clair de Dave Navarro selon lequel la dépendance de Jane ne reviendra pas

Dave Navarro a présenté de nouvelles excuses pour l’implosion de Jane’s Addiction la semaine dernière – et a offert son indice le plus clair à ce jour que le groupe ne reviendra pas.

Son rétablissement après une longue maladie avait ouvert la voie à la première tournée de la formation originale depuis des décennies, avec de nouvelles musiques enregistrées et la possibilité d’un album en route.

Mais l’effondrement public du chanteur Perry Farrell le 13 septembre – lorsqu’il a agressé Navarro sur scène et a mis fin brutalement au spectacle – a forcé le groupe à se remettre en pause après quelques apparitions.

Dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, Navarro a fait référence à son dernier single « True Love », sorti après l’annulation de la tournée.

« Je suis fier du travail que nous avons accompli sur cette chanson, mais je suis également attristé par le fait que vous ne l’entendrez probablement jamais en live », a-t-il écrit – bien que le groupe l’ait interprétée en 2023 alors que Navarro était encore trop malade pour apparaître.

« J’aimerais également présenter mes excuses publiques à notre équipe, Crawlers et leur équipe, ainsi qu’à Love and Rockets et leur équipe », a-t-il ajouté. « Merci d’avoir été nos compagnons de voyage aussi longtemps que vous l’avez fait. Je suis attristé que les choses se soient terminées de cette façon et que tant d’emplois aient été perdus à cause de cela. Que nos cœurs se réconcilient tous ensemble. »

C’était la deuxième fois que Navarro suggérait que le groupe était terminé après avoir posté précédemment : « Peut-être est-il plus simple de reconnaître quand quelque chose est parti et d’apprendre de la leçon magique du deuil plutôt que de l’éviter et de rester dans un état constant d’insatisfaction. »

L’espoir de Jane pour la dépendance Perry Farrell trouve de l’aide

Suite à l’annonce officielle de l’annulation de la tournée, Navarro, le bassiste Eric Avery et le batteur Stephen Perkins ont exprimé leurs remords dans un communiqué.

« Nous regrettons profondément de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tous nos fans qui ont déjà acheté des billets », ont-ils déclaré. « Nous ne voyons aucune solution qui garantirait un environnement sûr sur scène ou qui nous permettrait de proposer de manière fiable une excellente prestation tous les soirs. Nous avons le cœur brisé. »

Ils ont confirmé que cette décision était le résultat d’un « comportement persistant et des difficultés de santé mentale de notre chanteur Perry Farrell » et ont ajouté : « Nous espérons qu’il trouvera l’aide dont il a besoin. »

