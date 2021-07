L’indice Hang Seng de Hong Kong chute de 3 % ; Les actions technologiques chinoises plongent

L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon s’est négocié en baisse de 1,75%.

De retour au commerce après les vacances de jeudi et vendredi, les actions japonaises ont résisté à la tendance générale au niveau régional. Le Nikkei 225 a bondi de 1,05% tandis que l’indice Topix a progressé de 1,1%.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi lors des entretiens avec le vice-secrétaire d’État américain que les relations entre les deux pays étaient « maintenant dans l’impasse et rencontraient de sérieuses difficultés », selon un communiqué de presse en anglais du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin ont peut-être pesé sur le sentiment des investisseurs, alors qu’une réunion de haut niveau entre les deux puissances économiques a démarré de manière acrimonieuse.

Les investisseurs ont probablement continué à surveiller la situation de Covid en Asie car elle pèse sur le sentiment.

En Corée du Sud, le deuxième plus haut niveau de restrictions de virus sera appliqué aux zones non capitales à partir de mardi, l’agence locale Yonhap a signalé. Ailleurs, le nombre quotidien de coronavirus à Tokyo a dépassé 1 000 pendant six jours consécutifs, selon Kyodo News.

L’Indonésie a également prolongé dimanche ses restrictions Covid d’une semaine, selon Reuters. Le pays fait partie de plusieurs pays d’Asie du Sud-Est aux prises avec une résurgence des infections.