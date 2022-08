L’indice FAO des prix des denrées alimentaires a fortement chuté en juillet, mais le répit pourrait ne pas durer

Des agriculteurs récoltent un champ de blé près de Melitopol en Ukraine. Les contrats à terme sur le blé, le soja, le sucre et le maïs sont tombés de leurs sommets de mars aux prix observés au début de 2022. Olga Maltseva | AFP | Getty Images

Les prix des denrées alimentaires ont chuté de manière significative en juillet par rapport au mois précédent, en particulier les coûts du blé et de l’huile végétale, selon les derniers chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Mais la FAO a déclaré que même si la baisse des prix des denrées alimentaires “à partir de niveaux très élevés” est “la bienvenue”, des doutes subsistent quant à la durée de ces bonnes nouvelles. “De nombreuses incertitudes subsistent, notamment des prix élevés des engrais qui peuvent avoir un impact sur les perspectives de production future et les moyens de subsistance des agriculteurs, des perspectives économiques mondiales sombres et des mouvements de devises, qui mettent tous à rude épreuve la sécurité alimentaire mondiale”, a déclaré l’économiste en chef de la FAO, Maximo Torero, dans un communiqué. communiqué de presse. L’indice FAO des prix des denrées alimentaires, qui suit la variation mensuelle des prix mondiaux d’un panier de denrées alimentaires, a chuté de 8,6 % en juillet par rapport au mois précédent. En juin, l’indice n’a baissé que de 2,3 % en glissement mensuel. Cependant, l’indice en juillet était toujours supérieur de 13,1 % à celui de juillet 2021.

Les prix à court terme pourraient encore baisser, si l’on se fie aux contrats à terme. Les contrats à terme sur le blé, le soja, le sucre et le maïs sont tombés de leurs sommets de mars aux prix observés au début de 2022. Par exemple, les contrats de blé ont clôturé à 775,75 dollars le boisseau vendredi, en baisse par rapport à un sommet de 12 ans de 1 294 dollars en mars et autour du prix de 758 dollars fixé en janvier.

Pourquoi les prix ont chuté

Les analystes ont cité un mélange de raisons à la fois de la demande et de l’offre pour la chute des prix des denrées alimentaires : l’accord étroitement surveillé entre l’Ukraine et la Russie pour reprendre les exportations de céréales via la mer Noire après des mois de blocus ; des récoltes meilleures que prévu; un ralentissement économique mondial; et le dollar américain fort. Rob Vos, directeur des marchés, du commerce et des institutions à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, a souligné la nouvelle selon laquelle les États-Unis et l’Australie s’apprêtent à fournir des récoltes de blé exceptionnelles cette année, ce qui améliorera l’offre depuis que les expéditions en provenance d’Ukraine et de Russie ont été écourtée. La hausse du dollar américain fait également baisser le prix des produits de base, puisque les prix des produits de base sont libellés en dollars américains, a déclaré Vos. Les commerçants ont tendance à demander des prix nominaux inférieurs en dollars des matières premières lorsque le billet vert est cher. Le largement annoncé L’accord soutenu par l’ONU entre l’Ukraine et la Russie a également contribué à refroidir le marché. L’Ukraine était le sixième exportateur mondial de blé en 2021, représentant 10 % de la part du marché mondial du blé, selon les Nations Unies. La première cargaison de céréales ukrainiennes – 26 000 tonnes de maïs – depuis l’invasion a quitté le port d’Odessa, dans le sud-ouest du pays, lundi dernier.

Scepticisme sur l’accord Ukraine-Russie

Le scepticisme mondial quant à savoir si la Russie tiendra sa part du marché est suspendu dans l’air. La Russie a tiré un missile sur Odessa quelques heures seulement après l’accord négocié par l’ONU fin juillet. Et les compagnies de fret et d’assurance peuvent toujours penser qu’il est trop risqué d’expédier des céréales hors d’une zone de guerre, a déclaré Vos, ajoutant que les prix des denrées alimentaires restent volatils et que tout nouveau choc peut provoquer de nouvelles flambées des prix. « Pour faire la différence, il ne suffira pas de sortir quelques expéditions, mais au moins 30 ou 40 par mois pour sortir les céréales existantes stockées en Ukraine, ainsi que les produits de la récolte à venir », a déclaré Vos. “Pour aider à stabiliser les marchés, l’accord devra également tenir pleinement au cours du second semestre de l’année, car c’est la période où l’Ukraine réalise la plupart de ses exportations.”

Même avec l’accord existant, les terres arables ukrainiennes pourraient continuer à être détruites “tant que la guerre se poursuivra”, ce qui entraînera encore moins de rendement des cultures l’année prochaine, a déclaré à CNBC Carlos Mera, responsable de la recherche sur le marché des produits agricoles à Rabobank. “Street Signs Europe” la semaine dernière. “Une fois que cela [grain] couloir est terminé, nous pourrions voir encore plus d’augmentations de prix à l’avenir », a déclaré Mera. Les consommateurs pourraient également voir de nouvelles augmentations de prix car il y a normalement un décalage de trois à neuf mois avant qu’un mouvement des prix des matières premières ne se reflète dans les rayons des supermarchés. Ensuite, il y a la pression d’exporter suffisamment de céréales le plus rapidement possible à partir d’une zone de guerre. “Il est temps que nous retravaillions. Je ne nous vois pas exporter deux [to] cinq millions de tonnes par mois à partir de ces ports de la mer Noire”, a déclaré lundi John Rich, président exécutif du géant ukrainien de la volaille Myronivsky Hliboproduct (MHP), à “Capital Connection” de CNBC. “Les gens qui ont faim, en fin de compte, ont très vite faim au bout d’une semaine.” Dans une note publiée plus tôt ce mois-ci, l’agence de notation de crédit Fitch Ratings’ les analystes ont écrit qu’une éventuelle augmentation des prix des engrais, qui ont chuté récemment – mais qui sont toujours le double de ceux de 2020 – pourrait faire à nouveau bondir les prix des céréales. La restriction de l’approvisionnement en gaz de la Russie a entraîné une flambée des prix du gaz naturel en Europe. Le gaz naturel est un ingrédient clé des engrais azotés. Les conditions météorologiques de La Nina pourraient également perturber les récoltes de céréales plus tard cette année, ont-ils ajouté.

Et la chute des prix alimentaires n’est pas une bonne nouvelle. Une partie de la raison pour laquelle les produits de base sont devenus moins chers est que les commerçants et les investisseurs tiennent compte des craintes de récession, ont déclaré les analystes. L’indice mondial des directeurs d’achat du secteur manufacturier est en baisse, tandis que la Réserve fédérale américaine semble déterminée à augmenter les taux d’intérêt pour freiner l’inflation même si cela déclenche une récession, a écrit l’équipe Fitch.

