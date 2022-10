L’indice des prix à la consommation pousse les économistes à prévoir d’autres hausses de taux

Les dernières données sur l’inflation ne montrant aucun signe de ralentissement substantiel, les économistes prévoient que la Banque du Canada poursuivra son règne de hausses de taux agressives, et certains prévoient une “récession technique” au cours du premier semestre de 2023.

Les données publiées par Statistique Canada mercredi indiquent que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,9 ​​% d’une année sur l’autre en septembre, alors que les économistes anticipaient auparavant une hausse de seulement 6,7 %.

Dans une interview accordée à BNN Bloomberg mardi, Jean-François Perrault, économiste en chef à la Banque Scotia, a déclaré « qu’il y a une limite à combien [the Canadian economy] peut résister.”

« Vous avez la situation assez horrible en Europe. De toute évidence, la Chine traverse un ralentissement très important – peut-être si important qu’elle a décidé hier de ne pas publier de données économiques pendant un certain temps. Et nous avons eu les États-Unis où les choses ralentissent et la Fed a indiqué qu’elle voulait augmenter encore un peu les taux d’intérêt et cela conduirait à une récession là-bas.

Perrault a déclaré que ces points de pression économiques rendent de plus en plus difficile pour le Canada de résister aux craintes de récession, mais il a également souligné qu’il existe encore une bonne dose de résilience dans divers secteurs de l’économie.

“Vous pouvez considérer cela comme une sorte d’économie qui prend une pause pendant quelques trimestres”, a-t-il déclaré. « La Banque du Canada essaie d’organiser un refroidissement de l’économie. Il essaie de ralentir l’inflation. Donc, ce ralentissement qui se produit est cohérent avec cela et, espérons-le, utile du point de vue de la gestion de l’inflation alors que nous envisageons l’inflation au cours de la prochaine année et demie.

Voici ce que disent d’autres économistes au sujet des récentes données sur l’inflation et de ce que l’on attend de la Banque du Canada à l’approche de 2023.

BANQUE DE MONTRÉAL

L’économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, a déclaré mercredi dans une note aux clients que l’inflation n’avait pas diminué autant que prévu le mois dernier, “même si les prix de l’essence ont beaucoup reculé”.

“L’inflation sous-jacente reste extrêmement persistante et collante à plus de 5%.”

Il a ajouté qu’un dollar canadien faible et une hausse probable de 75 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine lors de sa prochaine réunion ouvrent la voie à une hausse de 75 points de base.

BANQUE TORONTO-DOMINION

Leslie Preston, économiste principal et directeur général de la Banque TD, a déclaré mercredi dans un communiqué que les augmentations du taux directeur commençaient à avoir un impact sur l’économie. Les données sur l’inflation, a-t-elle dit, soulignent la nécessité d’une forte hausse de 50 points de base la semaine prochaine du taux du financement à un jour de la Banque du Canada.

“Nous nous attendons à ce que la banque se rapproche d’une pause dans les hausses de taux, une fois qu’elles auront atteint 4% d’ici la fin de l’année”, a déclaré Preston.

LA BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Derek Holt, vice-président et chef de l’économie des marchés financiers à la Banque Scotia, prévoit que la Banque du Canada augmentera son taux directeur de 75 points supplémentaires la semaine prochaine, comme il l’a déclaré mercredi dans une note aux investisseurs. Il a également mentionné qu’il avait soutenu une hausse de 75 points de base avant la publication des chiffres de l’IPC.

“[Overnight index swap] la tarification pour la décision de la BoC de la semaine prochaine est passée d’une tarification pré-données d’environ 60 points de base à plus de 75 points de base maintenant, car une hausse de taux de trois quarts de point de pourcentage est désormais pleinement évaluée », a déclaré Holt.

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

Benjamin Tal, économiste en chef adjoint de la CIBC, a déclaré mercredi dans un courriel à BNN Bloomberg qu’il prévoyait une hausse de 75 points de base de la part de la banque centrale.

Karyne Charbonneau, économiste chez CIBC, a déclaré mercredi dans une note aux investisseurs que la banque centrale continue d’avoir «du travail à faire» dans sa lutte pour lutter efficacement contre l’inflation.

“En tant que tel, nous pensons maintenant que la Banque devra opter pour une hausse de 75 points de base la semaine prochaine plutôt que les 50 points de base que nous avions précédemment anticipés. La Banque pourrait alors se retrouver avec un dernier 25 points de base en décembre si les chiffres de croissance le soutiennent », a noté Charbonneau.



Avec des fichiers de Daniel Johnson