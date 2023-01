L’indice de référence de l’Asie-Pacifique entre dans un marché haussier, grâce à la réouverture de la Chine

Zhang Wei | Service d’information chinois via Getty Images

Les drapeaux chinois et hongkongais flottent devant le complexe Exchange Square à Hong Kong le 16 février 2021.

L’indice Nasdaq Golden Dragon China a également atteint un creux de 4 468,54 le 24 octobre, mais a depuis bondi de plus de 70 % pour clôturer la séance de négociation américaine de lundi à 7 669,75.

L’indice a augmenté de 1,87% mardi et a terminé la session Asie à 161,77. Dans les actions régionales, le Indice Hang Seng a atteint un sommet intrajournalier de 21 470,69 lundi, soit 47 % de plus qu’à la fin octobre.

Les Indice MSCI Asie-Pacifique a atteint un sommet de 162,33 mardi – environ 21% de plus que son creux de 52 semaines de 133,93 atteint le 24 octobre, selon les données de Refinitiv. Un marché haussier est techniquement défini comme une hausse de 20 % ou plus par rapport aux creux récents.

Le principal indice de l’Asie-Pacifique est entré dans un marché haussier cette semaine, alimenté par un rallye des actions chinoises dû à l’optimisme entourant la réouverture du pays et à l’affaiblissement de la Dollars américain sur les perspectives d’un pivot de la Réserve fédérale.

“Le rallye a été rapide et furieux, il est donc naturel de s’attendre à des prises de bénéfices”, ont-ils écrit dans une note.

“Le marché parie sur une récession peu profonde dans certaines parties du monde, tandis que l’inflation continue de baisser, et en plus d’un redémarrage réussi de l’économie chinoise”, a écrit l’équipe de stratégie actions APAC de Saxo Capital Markets dans un communiqué. Remarque du mardi .

Les stratèges de la société ont déclaré que les bénéfices des entreprises et la politique monétaire de la Banque du Japon restent des risques pour la région. Pourtant, ils ont déclaré qu’il y avait de la place pour que les marchés asiatiques surperforment cette année.

“Avec les chiffres de l’IPC de Tokyo en tête de l’impression plus large, il y a des signes clairs que de nouvelles pressions à la hausse sont susceptibles de rester et de continuer à maintenir une option de modification de la politique pour la BOJ”, a déclaré Saxo Capital Markets.

Mardi, la capitale du Japon a enregistré des inflation de 4%, dépassant les estimations de Reuters de 3,8% et se tenant au-dessus de l’objectif de 2% de la banque centrale.

Un homme dirige un taureau lors d’une cérémonie célébrant l’ouverture du marché boursier sud-coréen à la Bourse de Corée à Séoul le 2 janvier 2023. (Photo de Jung Yeon-je / AFP) (Photo de JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)

Tandis que le Composite de Shanghai en Chine continentale a gagné environ 9 % par rapport à ses creux d’octobre et en Australie S&P/ASX 200 a augmenté de 10 % par rapport aux récents creux – la Corée du Sud Kospi et celui du Japon Nikki 225 ont montré une trajectoire plus volatile.

Économistes chez Goldman Sachs m’a dit La réouverture de la Chine pourrait ne pas relever les marchés émergents en parallèle.

“Généralement, la Corée et le Brésil affichent les meilleures performances lors des rallyes boursiers chinois, mais ces deux marchés sont à la traîne depuis fin novembre”, a déclaré Caesar Maasry, responsable de la stratégie cross-asset EM chez Goldman Sachs, dans une note.

“En dehors de la Chine, nous soulignons que la Corée est l’un des principaux candidats au rebond étant donné que nous estimons que la volatilité des taux d’intérêt diminuera en 2023”, a écrit Maasry, ajoutant que la hausse des taux d’intérêt a pesé sur ce qu’il appelle les actions de “croissance”.