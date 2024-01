L’indice « Bhagyanagar » dans le match du Secunderabad Club fait sourciller

Hyderâbâd : Un indice citant « Bhagyanagar », un nom controversé de la ville, dans le jeu « Treasure Hunt 24 Wonder on Wheels » du Secunderabad Club a fait sourciller. Le nom « Bhagyanagar » est généralement utilisé par la droite et le Bharatiya Janata Party (BJP) comme synonyme interchangeable de la ville. Le nom a été utilisé dans une fiche d’indices du jeu de chasse au trésor organisé par le club, ont indiqué les membres.

Dans la fiche d’indices de la chasse au trésor, le point 16 indique « Résidence des dirigeants de Bhagyanagar », ce qui a amené quelques membres du club à se demander si cela avait été fait délibérément à un moment où les incidents communautaires en Inde se multiplient. Les historiens se sont souvent demandé si Hyderabad était appelée « Bagnagar » en hommage à Bhagmati, l’amant supposé du fondateur de la ville, Mohammed Quli Qutb Shah.

Cependant, le mot Bhagyanagar n’a jamais été remis en question, car il vient d’une demande de droite ou de l’Hindutva de nommer Hyderabad d’après le temple Bhagyalakshmi, qui est une structure autorisée sur le Charminar. Le Charminar est la fondation d’Hyderabad et a été construit en 1591 par Mohammed Quli Qutb Shah lorsqu’il a décidé de quitter le fort de Golconde et de construire une nouvelle ville pour son peuple.

Contacté, l’un des membres du sous-comité en charge des divertissements du Secunderabad Club a déclaré qu’il ne vérifiait pas les questions et réponses des jeux pour rester impartial. Il a ajouté que Tibcon, un fabricant de condensateurs qui était le sponsor de la chasse au trésor, s’était vu confier cette tâche. Cependant, un membre du club a contredit cela et a déclaré que les comités au sein du club supervisent tout et que de telles choses doivent être approuvées au préalable.

En s’enquérant davantage, une autre personne du club a informé ce journaliste que le mot Bhagyanagar avait été choisi de manière inoffensive comme indice à la place d’un restaurant dont le nom était Hyderabad. « C’est tout, et cela n’a rien de politique. C’était juste une référence au restaurant », a-t-il ajouté. Cependant, quelques membres du club n’en étaient pas convaincus et ont déclaré qu’il s’agissait d’un méfait.

« Dans l’indice 91, ils ont utilisé le nom Hyderabad comme d’habitude, alors quel était l’intérêt d’utiliser Bhagyanagar ? De même, un autre indice parle des copains du Nizam. Est-ce qu’ils avaient seulement des copains ? Le langage utilisé ici sent le parti pris de droite », a déclaré l’un des membres qui a requis l’anonymat. Dans le cadre de la chasse au trésor, l’indice 105 du jeu dit : « Lieu de rencontre pour les copains de Nizam ».

Qui était Bhagmati ? A-t-elle vraiment existé ?

Mohammed Quli Qutb Shah était le quatrième roi de la dynastie Qutb Shahi ou Golconde (1518-1687). Il fonda Hyderabad en 1591. Avant cela, son grand-père le sultan Quli, originaire de Hamadan en Iran, avait fondé le fort de Golconde en tant que ville fortifiée en 1518.

Selon la légende, Mohd Quli Qutb Shah était amoureux d’une femme hindoue nommée Bhagmati avant même la fondation d’Hyderabad. Son père était le troisième roi Ibrahim Qutb Shah, qui a construit le pont Puranapul en 1578. Le pont relie le fort de Golconde et la vieille ville, et l’histoire raconte qu’il a été construit pour son fils afin qu’il puisse rencontrer Bhagmati.

Une représentation de Bhagmati.

L’histoire d’amour

Cependant, lorsque le Puranapul a été construit, Mohammad Quli n’avait que 12 ans. C’est un fait. Alors, était-il amoureux de Bhagmati à un si jeune âge ? De plus, Ibrahim souhaitait en réalité quitter le fort de Golconde. Logiquement, il aurait construit le pont en tenant compte des besoins en eau. Hyderabad a été fondée sur les rives sud de la rivière Musi.

Mohammad Quli Qutb Shah, connu comme un « garçon amoureux » dans l’histoire d’Hyderabad, devint roi en 1580. Après cela, dit-on, il épousa Bhagmati et donna plus tard son nom à la nouvelle ville qu’il fonda : Bhagnagar. Le nom Hyderabad vient plus tard après que Bhagmati se soit converti à l’islam et ait pris le nom de Hyder Mahal, dit la légende.

Bhagyanagar – politisation et temple non autorisé sur le Charminar

Alors que Bhagnagar est lié à Bhagmati, des groupes de droite et le BJP exigent que Hyderabad soit rebaptisée Bhagyanagar. Cela n’a rien à voir avec la courtisane mais plutôt avec le temple Bhagyalaxmi au Charminar.

Le 4 août, l’Archaeological Survey of India (ASI) a déclaré qu’elle ne disposait d’aucune information sur le nom d’Hyderabad Bhagyanagar. Il a également déclaré qu’il ne disposait d’aucun détail sur les documents historiques du temple Bhagyalaxmi au Charminar.

La réponse de l’ASI sur le nom Bhagyanagar d’Hyderabad et du temple Bhagyalaxmi a été confiée à l’activiste Robin Zacheus. L’activiste a posé une série de questions au cercle d’Hyderabad de l’ASI, dont relèvent les forts de Charminar et de Golconda. Robin a demandé des documents ou des preuves historiques sur ces questions via une requête sur le droit à l’information (RTI).

L’ASI elle-même a déclaré que le temple Bhagya Laxmi à Charminar n’était pas autorisé.

Le temple Bhagyalaxmi qui est rattaché au Charminar est en fait une structure illégale. On pense que son apparition remonte à la fin des années 1960. Même l’Archaeological Survey of India (ASI) l’a reconnu. Lors d’une présentation à Lamakaan à Hyderabad en 2019, l’ancien archéologue surintendant de l’ASI, Milan Kumar Chauley, réitéré la même chose.