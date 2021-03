L’indication de Harry Redknapp que Jamie aurait pu sauver le mariage de Louise au milieu de sa propre histoire d’amour de 56 ans

L’amour durable est quelque chose que le magnat du football Harry Redknapp sait tout. Après tout, il y a 56 ans, il a rencontré et est tombé amoureux de la coiffeuse locale Sandra, avec qui il reste marié à ce jour.

Harry – à peine 17 ans et empilant les rayons des supermarchés tout en commençant avec West Ham – a d’abord applaudi son seul véritable amour lors d’une discothèque du dimanche soir au pub Two Puddings à Stratford et a eu le courage de lui demander de danser.

« J’étais juste comme, tu sais … elle était juste adorable, » a dit un jour Harry – qui fête ses 74 ans aujourd’hui – au Daily Mail.

Trois ans plus tard, le 30 juin 1967, ils se sont mariés lors d’une cérémonie à l’église de l’abbaye de Barking, suivie de sandwichs et de gâteaux dans un club social d’Ilford.







(Image: Instagram)



Viennent ensuite leurs deux fils, Jamie, 47 ans, et le mannequin Mark Redknapp, et Harry se retrouva soudainement lié à son coéquipier Frank Lampard Sr lorsque ce dernier épousa la sœur jumelle de Sandra, Patricia.

« Les garçons ont l’apparence de leurs mamans et les gènes du football de leurs pères », a-t-il déclaré au Telegraph à propos de Jamie et de son cousin Frank Jr.

Mais malgré la dynastie du football, Harry a insisté sur le fait que Sandra et sa défunte sœur n’étaient pas des GAF.

« Sandra écoute tous les matchs à la radio ou à la télévision, mais elle ne vient pas souvent au football. Les WAG n’existaient pas à l’époque. De toute façon, ils travaillaient tous les deux chez un coiffeur à Barking le samedi », a-t-il déclaré.







(Image: Getty Images)



« J’ai eu tellement de chance. Jamie dit toujours que j’ai gagné à la loterie en épousant (Sandra), et il a parfaitement raison, c’est moi. »

En effet, il admet ouvertement que Sandra est son rocher et qu’il vit dans la peur constante que quelque chose de terrible lui arrive.

Comme il l’a presque fait en 2016 lorsqu’il a accidentellement renversé Sandra après que son manteau se soit retrouvé sous son Range Rover.

« C’était juste un accident bizarre vous savez, Sandra a traversé la route et malheureusement elle était passée derrière la voiture pour traverser la route et alors que je partais en voiture, je l’ai attrapée », a-t-il déclaré à BBC News.

«J’ai roulé sur sa cheville en gros, si tout le poids de la voiture avait dépassé la cheville, Dieu sait ce qui serait arrivé à sa cheville et à son pied.







(Image: John Marshall / LFI)



«Elle a été opérée la nuit dernière, elle s’est bien passée. Donc nous allons bien.

Il dépend tellement d’elle qu’elle écrit même pour lui, et elle est gentiment la seule personne à qui il ait jamais écrit une carte.

Et en plus de cinq décennies de mariage, ils n’ont jamais eu une seule dispute.

« Nous n’avons jamais eu de dispute. Jamais. Après toutes ces années, nous n’avons jamais eu une minute de problème entre nous. Et c’est vrai », a-t-il déclaré.

« Ce ne sont pas des taureaux ***. Si j’attrape la bosse, elle dira simplement, ‘regarde toi Harry, regarde toi, calme-toi’ et je le fais. »

Ils sont si proches qu’Harry admet que sans elle, il serait perdu.

« Je ne pouvais pas faire face. Je ne ferais pas face. Je suis inutile. Elle me traite comme un bébé. Elle fait tout. Je ne peux pas cuisiner, je ne peux pas faire un café, je ne peux rien faire. Je pourrais faire une tasse de thé et un sandwich au fromage, mais c’est tout », a-t-il avoué.

« Mais nous avons toujours été si proches, j’aurais du mal à y faire face. Cela me fait peur. »

Et c’est la croyance d’Harry en un mariage durable qui a contribué à son choc lorsque Jamie et Louise ont divorcé en 2018.







(Image: Daily Mirror)



L’ancien beau-père de la star de Chicago a admis qu’il était « étranglé » quand il a appris la triste nouvelle et a insisté sur le fait que la scission « sortait de nulle part » de son point de vue.

« J’étais étouffé. Absolument. Je n’ai jamais pu voir cela se produire », a-t-il admis en 2019.

«Je pensais qu’ils se marieraient pour toujours. Ils formaient un couple tellement charmant ensemble.

« C’est venu complètement comme un choc, à l’improviste. Ce n’était pas un mariage showbiz si vous voulez. Lou ne voulait tout simplement pas être nulle part sans Jamie.

«Ils étaient très très terre à terre les deux. Et oui, moi et Sandra, c’était un choc quand c’est arrivé. Très triste.

«Lou était la plus heureuse quand elle était avec les enfants, Jamie, les enfants et les chiens. C’était vraiment leur vie. Promener les chiens, accompagner les enfants partout.

« C’est difficile. Personne ne sait ce qui se passe derrière des portes closes, n’est-ce pas dans la vie? Alors tu ne sais pas. C’est triste. »

Louise a depuis été ouverte sur ses regrets au sujet de la fin de leur union de 19 ans après son passage à Strictly Come Dancing, admettant qu’elle aurait aimé avoir pris le temps de comprendre ce qui n’allait pas.







(Image: Photographie Eve Moore)



«J’aurais dû faire une pause et penser à d’autres personnes et avoir juste un peu plus de temps pour comprendre pourquoi je sentais que je ne pouvais plus le faire», a-t-elle déclaré au magazine YOU.

«J’aurais aimé essayer. Je veux dire à tous ceux qui envisagent de courir: ralentissez. Ne cours pas, « expliqua-t-elle

« Parce qu’une fois que vous courez trop vite, vous ne pouvez pas rattraper le terrain que vous avez perdu. Arrêtez, dites ce dont vous avez besoin, dites ce que vous pensez, n’ayez pas peur de dire ce qui se passe vraiment. Vous n’avez pas Être silencieux. »

Jamie sort maintenant avec le mannequin Frida Andersson-Lourie, 37 ans, mais les parents Harry et Sandra ont laissé entendre que leur plus jeune fils avait abandonné son mariage trop facilement.

Dans une interview conjointe, Harry a insisté sur le fait que les couples modernes ne font pas assez d’efforts pour maintenir leurs relations ensemble, et Sandra a convenu qu’il était trop facile d’abandonner.

« [In our day] vous vous êtes marié et à moins que quelque chose n’allait vraiment mal, vous êtes resté marié … », a déclaré Harry au magazine YOU en janvier 2019.

Sandra a ajouté: « Je pense que c’est trop facile maintenant de ne pas faire fonctionner un mariage. »

Harry a juré de toujours soutenir Louise et a expliqué qu’il n’y avait pas de tensions entre eux.

Alors que Sandra, qui aime son ancienne belle-fille, est toujours en contact régulier avec la mère de Louise, Lynne Nurding.

« Je veux voir Lou faire bien évidemment, j’aime Lou, » dit Harry BONJOUR! magazine en avril de l’année dernière.

« Je n’ai aucun problème avec Lou. Sandra l’aime et Sandra parle à sa mère tout le temps. »

