L’indicateur d’inflation clé de la Fed augmente de 4,9% par rapport à il y a un an, le gain le plus rapide depuis 1983

L’inflation globale a augmenté à un rythme de 5,8 %, mesuré par l’indice PCE, à égalité avec le rythme le plus rapide depuis juin 1982.

Plus tôt cette semaine, les responsables de la banque centrale ont indiqué qu’ils commenceraient probablement à augmenter les taux d’intérêt dès mars. Les prix du marché indiquent des augmentations de cinq quarts de point de pourcentage cette année pour les taux d’emprunt à court terme de référence, qui sont ancrés près de zéro depuis le début de la pandémie de Covid au début de 2020.

Un point de données distinct du Département du travail que les responsables de la Fed surveillent également de près a montré que les coûts totaux de rémunération des travailleurs civils ont augmenté de 4 % au cours des 12 derniers mois. C’est le rythme le plus rapide de l’histoire pour l’indice du coût de l’emploi, un ensemble de données qui remonte au début de 2002.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base hors alimentation et énergie était légèrement supérieur à l’estimation de 4,8% du Dow Jones et supérieur au rythme de 4,7% en novembre. Le gain mensuel de 0,5 % est conforme aux attentes.

Une jauge que la Réserve fédérale préfère mesurer, l’inflation a augmenté de 4,9% par rapport à il y a un an, le gain le plus important remontant à septembre 1983, a rapporté vendredi le département du Commerce.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.