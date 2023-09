L’indicateur de récession pourrait être un « compteur kilométrique cassé » pour l’économie, selon un expert

Westend61 | Westend61 | Getty Images

Les experts prédisent un ralentissement imminent de l’économie américaine. La question était de savoir quand. Aujourd’hui, cependant, certaines entreprises et experts reviennent sur ces prévisions, remettant en question la validité d’un indicateur de récession autrefois fiable, connu sous le nom d’inversion de la courbe des rendements. « S’il est vrai que la courbe des rendements a prédit les dernières récessions, dans l’expérience plus récente, elle a été en quelque sorte un compteur kilométrique cassé pour l’économie », a déclaré Mervin Jebaraj, responsable des enquêtes sur la politique économique à l’Institut. Association nationale pour l’économie d’entreprise. Dans sa dernière enquête auprès des économistes, le NABE a révélé que plus des deux tiers des personnes interrogées étaient au moins assez confiantes dans la capacité de la Réserve fédérale à aider l’économie américaine à atterrir en douceur. Pendant ce temps, 20 % pensent que les États-Unis sont en récession ou entreront en récession cette année.

Les entreprises de Wall Street ont également fait preuve d’un optimisme accru quant à la possibilité d’éviter une récession – généralement définie comme deux trimestres consécutifs de baisse du produit intérieur brut. Goldman Sachs prédit désormais une probabilité de 15 % de récession, contre 20 % auparavant. D’autres, dont Bank of America et JPMorgan, ont également récemment renoncé à des appels à une récession plus forts. Les États-Unis seraient déjà tombés dans une récession sans un marché du travail solide, selon l’enquête du NABE.

Les économistes sont divisés sur la courbe des taux

Pourtant, les résultats du NABE montrent également que les économistes sont divisés sur ce qu’un indicateur clé de la récession – l’inversion de la courbe des taux – révèle sur la direction de l’économie américaine. La courbe des rendements est un graphique montrant la relation entre les rendements des titres à revenu fixe et la durée dont ils disposent jusqu’à leur échéance. Lorsque la courbe des rendements des bons du Trésor américain tend vers le haut, les bons du Trésor à long terme offrant des rendements plus élevés, cela est considéré comme normal, selon Jebaraj du NABE, qui est également directeur du Center for Business and Economic Research au Sam M. Walton. Collège de commerce de l’Université de l’Arkansas. « L’idée générale est que plus une personne détient des titres du Trésor longtemps, vous devriez lui proposer des taux d’intérêt plus élevés, car elle abandonne son argent pour une période plus longue », a déclaré Jebaraj. Cependant, lorsque les investisseurs pensent que les perspectives économiques à court terme sont pires que les perspectives à long terme, cela entraîne des rendements plus élevés sur les bons du Trésor à court terme et une courbe de rendement descendante. La courbe des taux inversée est souvent considérée comme un indicateur de récession.

Personne de rationnel ne prétendrait que la courbe des rendements aurait pu prédire une pandémie mondiale et la courte récession qui la suivrait. Mervin Jebaraj président des enquêtes sur les politiques économiques à la National Association for Business Economics

Cette semaine, Les rendements du Trésor ont augmenté à mesure que les investisseurs prennent en compte les nouvelles données économiques, notamment une augmentation du taux de chômage à 3,8 %. Le rendement du Trésor à 2 ans a grimpé à 4,935% contre celui du Trésor à 10 ans, qui a grimpé à 4,252%. L’enquête la plus récente du NABE montre que les économistes sont divisés sur ce que signifie une inversion de la courbe des taux pour l’économie américaine. La conclusion la plus populaire — à 38 % — est qu’elle indique une baisse de l’inflation sans récession. Mais presque autant de personnes interrogées – 36 % – ont déclaré qu’elles pensaient que cela indiquait une récession au cours des 12 à 18 prochains mois. 14 % estiment que les primes des obligations à long terme sont faibles et qu’il n’y a pas de récession. Dans des circonstances normales, les inversions de la courbe des rendements ont été un assez bon indicateur de récession, selon Jebaraj. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Même si la courbe des rendements s’est inversée en 2019, cela ne constitue pas nécessairement un indicateur de la récession de 2020. « Personne de rationnel ne prétendrait que la courbe des rendements aurait pu prédire une pandémie mondiale et la courte récession qui l’a suivi », a déclaré Jebaraj.