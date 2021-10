L’indicateur clé de l’inflation observé par la Réserve fédérale atteint un nouveau sommet en 30 ans

L’inflation a atteint un nouveau sommet en 30 ans en août, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la demande extraordinairement élevée alimentant les pressions continues sur les prix, a rapporté vendredi le département du Commerce.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, qui exclut les coûts des aliments et de l’énergie et est la mesure préférée de l’inflation de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,3% pour le mois et de 3,6% par rapport à il y a un an. Le gain mensuel était légèrement supérieur à l’estimation de 0,2% du Dow Jones et à la prévision annuelle de 3,5%.

C’est le plus haut depuis mai 1991 et reflète les pressions inflationnistes que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il trouvait « frustrant ».

En gros, les prix du PCE ont augmenté de 0,4% pour le mois et de 4,3% en glissement annuel, le plus haut depuis janvier 1991. Cela reflète une augmentation de 24,9% des prix de l’énergie et une hausse de 2,8% des aliments.

Les prix des biens ont augmenté de 5,5% tandis que les services ont augmenté de 3,6%.

La hausse de l’inflation est survenue alors que le revenu personnel a augmenté de 0,2% pour le mois, conformément aux estimations mais indiquant que le revenu réel diminue à mesure que l’inflation augmente. Les dépenses ont accéléré de 0,8%, légèrement au-dessus des 0,7% prévus.

L’épargne personnelle a totalisé 1,71 billion de dollars, soit un taux de 9,4% et une baisse par rapport à 10,1% en juillet. Le taux d’épargne a culminé à 33,8% en avril 2020 au début de la pandémie alors que le gouvernement précipitait les paiements aux particuliers et aux entreprises étaient fermés pour lutter contre la propagation de Covid.

Un rapport distinct vendredi matin a montré que la fabrication continuait de se développer.

L’indice ISM manufacturier de septembre a enregistré une lecture de 61,1, ce qui représente le pourcentage d’entreprises en expansion. Tout ce qui dépasse 50 représente la croissance ; l’estimation du Dow Jones était de 59,5.

L’enquête a également montré des prix en hausse, avec 81,2% des personnes interrogées faisant état d’augmentations contre 79,4% en août.

Les carnets de commandes ont diminué à 64,8, soit une baisse de 3,4 points par rapport à il y a un mois, mais les entreprises dans l’ensemble signalaient toujours des retards.

« Les préoccupations de la chaîne d’approvisionnement vont au-delà de l’électronique et des puces dans la plupart des autres produits. Les délais de livraison s’allongent, les voies d’expédition ralentissent et nous n’y verrons pas de fin en 2021 », a déclaré un répondant de l’industrie des équipements, appareils et composants électriques. .

En outre, la confiance des consommateurs s’est améliorée, selon l’indice de l’Université du Michigan, qui a atteint 72,8 en septembre contre 70,8 en août et une estimation de 71.