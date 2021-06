L’indicateur clé de l’inflation affiche le plus gros gain d’une année sur l’autre en près de trois décennies

Un indicateur clé de l’inflation que la Réserve fédérale utilise pour définir sa politique a augmenté de 3,4% en mai, la hausse la plus rapide depuis le début des années 1990, a rapporté vendredi le département du Commerce.

Bien que le gain ait été le plus important depuis avril 1992, il a atteint l’estimation du Dow Jones et les marchés ont peu réagi à la nouvelle. Les contrats à terme sur les marchés boursiers ont indiqué un gain d’environ 150 points pour le Dow Jones à l’ouverture, tandis que les rendements des obligations d’État étaient pour la plupart stables.

L’augmentation de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base reflète le rythme rapide de l’expansion économique et les pressions sur les prix qui en résultent, et a amplifié le chemin parcouru par le pays depuis la fermeture induite par la pandémie de 2020.

Bien que la lecture puisse ajouter aux préoccupations d’inflation, les responsables de la Fed continuent d’insister sur le fait qu’ils considèrent la situation actuelle comme temporaire et susceptible de s’atténuer à mesure que les conditions reviennent à la normale.

L’indice de référence a augmenté de 0,5% pour le mois, ce qui est en fait inférieur à l’estimation de 0,6%.

Y compris les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, l’indice PCE a augmenté de 3,9% sur l’année et de 0,4% sur le mois.

L’augmentation globale était la plus importante depuis août 2008, juste avant que le pire de la crise financière ne frappe et envoie l’inflation sur une trajectoire plus basse qui durera tout au long de la plus longue reprise économique de l’histoire des États-Unis.

L’inflation a augmenté récemment au milieu d’une confluence de facteurs. Ils comprennent des perturbations de la chaîne d’approvisionnement au cours desquelles les fabricants de produits clés n’ont pas été en mesure de répondre à l’escalade de la demande liée à la réouverture économique.

La flambée des prix de l’immobilier a également joué un rôle car le coût du bois a grimpé en flèche, bien que cette tendance se soit inversée ces derniers temps.

Enfin, les chiffres actuels sont influencés par ce que les économistes appellent des « effets de base », ou des comparaisons faussées avec il y a un an, lorsque les restrictions gouvernementales ont mis une grande partie de l’économie dans les limbes. Ces effets de base devraient se dissiper lorsque les chiffres de juin seront publiés le mois prochain.

Une partie distincte du rapport de jeudi a montré que les dépenses de consommation étaient stables pour le mois, contre l’estimation d’une augmentation de 0,4%, tandis que le revenu personnel a diminué de 2%, moins que la baisse attendue de 2,7%. Ces chiffres avaient également été déformés, principalement par les chèques de relance du gouvernement qui avaient fortement stimulé à la fois les revenus et les dépenses.

