L’indicateur clé de l’inflation a augmenté de 3,5 % en glissement annuel en juin pour le gain le plus rapide depuis 1991

Un indicateur d’inflation que la Réserve fédérale utilise comme guide clé a augmenté de 3,5% en juin, une forte accélération qui était néanmoins proche des attentes de Wall Street, a rapporté vendredi le département du Commerce.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle hors alimentation et énergie devrait augmenter de 3,6% à un moment où l’économie américaine a connu des pressions inflationnistes plus élevées qu’elle n’en a connu depuis plus d’une décennie.

Ce gain était légèrement supérieur à l’augmentation de 3,4% en mai et représente le plus grand mouvement depuis juillet 1991.

Les responsables de la Fed ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la flambée de l’inflation soit temporaire, car elle provient en grande partie d’industries sensibles à la réouverture économique, ainsi que des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres problèmes susceptibles de s’estomper.

L’indice PCE de base a augmenté de 0,4% d’un mois sur l’autre, ce qui était inférieur à l’estimation de 0,6% du Dow Jones, indiquant que les pressions inflationnistes pourraient commencer à refluer au moins un peu.

Les revenus personnels et les chiffres des dépenses, cependant, ont été meilleurs que les attentes.

Les revenus ont augmenté de 0,1%, mieux que l’estimation d’une baisse de 0,2%, tandis que les dépenses ont augmenté de 1% contre une prévision de 0,7%.

L’inflation de l’emploi a également continué d’augmenter.

Les coûts de rémunération ont augmenté de 0,7 % pour la période de trois mois se terminant en juin, tandis que les salaires et traitements étaient en hausse de 0,9 %. Pour l’année, les coûts de rémunération ont augmenté de 2,9%, contre 2,7% il y a un an, selon un rapport séparé vendredi du ministère du Travail.

Sur le front de l’inflation des prix, l’indice PCE incluant l’alimentation et l’énergie a augmenté de 4% par rapport à il y a un an, sa plus forte augmentation depuis juillet 2008, juste avant le pire de la crise financière. Les prix de l’énergie ont augmenté de 24,2 % et les aliments ont augmenté de 0,9 %.

