L’Indiana remporte la cinquième victoire consécutive, commandant l’état de l’Ohio

Quelle différence 17 jours ont fait dans la saison de l’Indiana. Les Hoosiers sont passés de 1-4 dans le Big Ten après une défaite contre Penn State le 11 janvier, à une équipe 6-4 dans la ligue et jouant beaucoup plus près des attentes initiales.

L’ordre est rétabli à Bloomington, et la vision d’une marche significative est de retour alors que l’équipe de Mike Woodson a remporté sa cinquième victoire consécutive samedi soir, 86-70, contre Ohio State. Voici cinq plats à emporter instantanés.

Les Hoosiers méritent d’avoir un numéro à côté de leur nom lundi

Indiana était la deuxième équipe du Top 25 AP lundi, mais avec cinq victoires consécutives dans la conférence la plus profonde du basket-ball universitaire, les Hoosiers méritent d’être classés lundi. Parmi leurs victoires lors de la récente vague ? Une raclée 80-65 contre une équipe de l’Illinois en Champagne, la seule défaite subie par les Illini au cours des sept derniers matchs. Samedi a marqué la quatrième fois sur la séquence de victoires de l’Indiana que les Hoosiers ont remporté à deux chiffres. Ils ne font pas que gagner; ils ont contrôlé les équipes dans la conversation du tournoi NCAA. Cette équipe commence à ressembler à l’équipe que nous pensions qu’elle pourrait être en pré-saison après s’être remise des blessures.

Les étudiants de première année de l’Indiana peuvent changer les Hoosiers dans un équipement différent

Trayce Jackson-Davis a déclaré lors de la pré-saison que l’ère Mike Woodson était déjà différente en raison du type de talent que l’entraîneur-chef des Hoosiers acquérait. Il faisait référence à l’espoir cinq étoiles Jalen Hood-Schifino et au recrue quatre étoiles Malik Reneau, qui ont tous deux marqué à deux chiffres lors de la victoire de samedi soir.

Hood-Schifino était l’histoire de la première mi-temps. Alors que l’État de l’Ohio a pris un bon départ, le natif de Pittsburgh de 6 pieds 6 pouces l’éclairait du centre-ville à hauteur de six triples. Il a marqué 20 de ses 24 points, un sommet dans le match, dans la strophe d’ouverture et a mis Indiana en position de terminer la première mi-temps sur une course de 15-0 qui leur a donné une avance de 46-30 à la pause.

Le produit de 6 pieds 9 pouces Reneau a poursuivi une bonne semaine et a montré ses compétences polyvalentes avec 15 points, huit rebonds et trois passes. Pour une équipe Hoosiers qui recherche une production de banc, Reneau peut être un sixième homme qui fournit l’étincelle dans ce rôle. Pour une équipe qui manque parfois de cohérence offensive et de rythme de périmètre, Hood-Schifino en particulier est si important à cette extrémité du terrain. Il a atteint la moyenne de l’Indiana en trois par match en première mi-temps.

Les Hoosiers ont également retrouvé leurs racines défensives

L’Indiana n’a accordé que 61,2 points par match sur une séquence de cinq victoires consécutives. Les Hoosiers étaient 24e en efficacité défensive il y a un an, la meilleure note du Big Ten, mais cette fin de terrain faisait partie de leurs problèmes plus tôt dans l’année. Ils se sont mis sur la bonne voie à cette extrémité du terrain, jouant davantage de la manière dont Woodson s’est efforcé pour que ses équipes aient du succès.

L’état de l’Ohio est en chute libre

Les Buckeyes faisaient partie du Top 25 plus tôt ce mois-ci. Après une intersaison de roulement important pour Chris Holtmann et la perte d’EJ Liddell, il semblait que l’État de l’Ohio allait rester à flot et jouer un rôle dans le Big Ten. Cela a été un cauchemar des trois dernières semaines pour ce programme, et ils ont tendance à manquer le tournoi NCAA. Les Bucks ont perdu six de leurs sept derniers matchs et ont connu des difficultés défensives. Ils comptent sur des jeunes et des joueurs inexpérimentés dans les rôles principaux pour produire pour eux, et cela n’a pas fonctionné. Mike Decourcy les avait dans les « quatre prochains retraits » dans sa projection par tranches vendredi. C’est l’heure du danger pour l’OSU, et un match incontournable aura lieu jeudi à Columbus contre le Wisconsin (19 h HE, FS1).

Trayce Jackson-Davis joue aussi bien que n’importe qui en Amérique et détient les clés du potentiel de mars de l’Indiana

C’est pourquoi TJD est revenu à Bloomington pour une dernière saison. Nous le regardons en ce moment, avec sa dernière forme de grandeur à venir samedi soir. Le senior a récolté 18 points, 10 rebonds et six passes décisives dans la victoire. Sur la séquence de victoires, il affiche en moyenne 25,4 points, 13,4 rebonds et 4,2 passes décisives par match. C’est la production nationale du joueur de l’année, et oui, il y a un argument pour le fait que les deux meilleurs joueurs de basket-ball universitaire en termes de production sont du Big Ten avec Zach Edey et Jackson-Davis qui se battent pour les honneurs. C’est une course individuelle amusante à regarder dans les semaines à venir.

Prochaine étape pour l’Indiana : un voyage dans le Maryland pour une confrontation le mardi à 21 h HE.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

