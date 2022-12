L’Indiana poursuit TikTok, invoquant des problèmes de sûreté et de sécurité

INDIANAPOLIS (AP) – Le procureur général de l’Indiana a poursuivi mercredi l’application de médias sociaux chinoise TikTok, affirmant que la plate-forme de partage de vidéos induit en erreur ses utilisateurs, en particulier les enfants, sur le niveau de contenu inapproprié et la sécurité des informations des consommateurs.

Le procureur général républicain Todd Rokita a affirmé dans une plainte déposée mercredi que si l’application de vidéo sociale dit qu’elle est sans danger pour les utilisateurs de 13 ans et plus, l’application contient “un contenu salace et inapproprié” disponible pour les jeunes utilisateurs “pour des périodes illimitées de temps, de jour et nuit, dans le but de remplir les poches de TikTok de milliards de dollars provenant des consommateurs américains.

Une plainte distincte de Rokita fait valoir que l’application contient des informations sensibles et personnelles sur les utilisateurs, mais trompe les consommateurs en leur faisant croire que ces informations sont sécurisées.

“À tout le moins, l’entreprise doit aux consommateurs la vérité sur l’adéquation de son contenu à l’âge et l’insécurité des données qu’elle collecte sur les utilisateurs”, a déclaré Rokita dans un communiqué de presse mercredi.

TikTok appartient à ByteDance, une société chinoise qui a déménagé son siège social à Singapour en 2020. L’application a été ciblée par les républicains qui disent que le gouvernement chinois pourrait accéder à ses données utilisateur comme l’historique de navigation et l’emplacement. Les forces armées américaines ont également interdit l’application sur les appareils militaires.

Dans un communiqué de l’entreprise, TikTok a déclaré que sa “priorité absolue” était “la sécurité, la confidentialité et la sécurité de notre communauté”.

“Nous intégrons le bien-être des jeunes dans nos politiques, limitons les fonctionnalités par âge, donnons aux parents des outils et des ressources, et continuons d’investir dans de nouvelles façons de profiter du contenu en fonction de l’âge ou du confort familial”, indique le communiqué. “Nous sommes également convaincus que nous sommes sur la bonne voie dans nos négociations avec le gouvernement américain pour satisfaire pleinement toutes les préoccupations raisonnables de sécurité nationale des États-Unis, et nous avons déjà fait des progrès significatifs vers la mise en œuvre de ces solutions.”

L’application a explosé en popularité avec un défilement de vidéos presque addictif, mais elle a également eu du mal à détecter les publicités contenant des informations erronées flagrantes sur les élections américaines, selon un rapport d’octobre 2020 de l’organisation à but non lucratif Global Witness et de l’équipe Cybersecurity for Democracy de l’Université de New York.

Plus récemment, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a interdit mardi l’utilisation de TikTok et de certaines plateformes basées en Chine et en Russie dans la branche exécutive du gouvernement de l’État, une mesure pour faire face aux risques de cybersécurité présentés par les plateformes.

Cette directive a suivi la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, interdisant aux employés et sous-traitants de l’État le 29 novembre d’accéder à TikTok sur des appareils appartenant à l’État, citant les liens de l’application avec la Chine. Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, également républicain, a demandé lundi au département de l’administration de l’État d’interdire TikTok de tous les appareils du gouvernement de l’État qu’il gère. En août 2020, le gouverneur du Nebraska, Pete Ricketts, a bloqué TikTok sur les appareils électroniques publics.

___

Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Arleigh Rodgers sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

Arleigh Rodgers, l’Associated Press