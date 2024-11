L’Indiana poursuit sa saison sans défaite avec le premier départ 9-0 de l’histoire du programme

Le football de l’Indiana a une fiche de 9-0 pour la première fois dans l’histoire du programme, avec insistance, une victoire de 47-10 contre l’État du Michigan, saluant le retour du quart partant Kurtis Rourke et poussant les Hoosiers plus près du statut de verrouillage des éliminatoires du football universitaire.

Rourke a raté la victoire de la semaine dernière contre Washington en raison d’une blessure au pouce droit (lanceur) qu’il avait subie une semaine plus tôt lors d’une déroute du Nebraska. Il a commencé lentement contre les Spartans, mais n’a pas mis longtemps à les diviser avec le sang-froid et la précision qui devraient l’avoir dans la course au Trophée Heisman – et a certainement l’entraîneur de première année Curt Cignetti dans les conversations de l’entraîneur national de l’année. Rourke a terminé 19 sur 29 pour 263 verges et quatre touchés.

Les Hoosiers (9-0, 6-0) étaient en fait menés pour la première fois de la saison, repérant les Spartans de Jonathan Smith (4-5, 2-4) les 10 premiers points du match. C’était une pure domination à partir de là, dont sept sacs de l’Indiana, 2 ½ d’un autre candidat aux prix, Mikail Kamara. MSU avait 205 verges totales en attaque et 3,2 verges par jeu.

ALLER PLUS PROFONDE Curt Cignetti de l’Indiana a allumé un feu : « Ce type est juste différent »

Cette saison a été la plus grande saison jamais enregistrée dans l’Indiana, écrite par l’équipe de 1967 de l’entraîneur John Pont, qui a remporté le Big Ten, a atteint le seul Rose Bowl du programme et a terminé 9-2. Les Hoosiers de 1945 entraînés par Bo McMillin ont également remporté neuf matchs, égalisant leur deuxième match et terminant 9-0-1, 5-0-1 dans la Conférence Ouest (l’ancien nom du Big Ten).

Les Hoosiers 2024 possèdent désormais le meilleur départ de tous les temps. S’ils parviennent à s’occuper du champion national en titre opprimé du Michigan la semaine prochaine à domicile, ils seront la première équipe de l’Indiana avec un nombre de victoires à deux chiffres.

Et si la tentative du Michigan de contrarier l’Indiana est refusée, tout ce qui reste à l’Indiana est un voyage dans l’Ohio State et un match à domicile contre la pire équipe du Big Ten, son rival Purdue.

Les Hoosiers pourraient affronter les Buckeyes pour une place dans le match de championnat Big Ten face au n°1 de l’Oregon, et il est peu probable qu’une défaite à Columbus les empêche d’accéder à une place dans les premières éliminatoires de football universitaire à 12 équipes. Tant qu’ils gèrent les affaires qu’ils devraient gérer. Selon L’AthlétismeSelon les projections, les Hoosier ont désormais 87 pour cent de chances de se qualifier.

Et ce n’est qu’un commentaire sur la folie de cette saison – une saison qui a vu Vanderbilt battre l’Alabama et devenir éligible au bowl en neuf matchs, l’Armée et la Marine entrent toutes deux dans le top 25 et Pittsburgh démarre 7-0 pour la première fois depuis 1982. – comme n’importe quoi.

Lecture obligatoire

(Photo : Justin Casterline/Getty Images)