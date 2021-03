Les nouveaux cas de virus, les hospitalisations et les décès dans l’État sont en baisse, selon les données du Times. Au cours des 7 derniers jours, le comté de Cuyahoga, qui comprend Cleveland et est le deuxième plus grand comté de l’Ohio, a eu le plus de nouveaux cas, et les experts de la santé publique évaluent le risque de contracter Covid-19 là-bas comme étant très élevé, sur la base d’une analyse du Times. Mettre un site de vaccination de masse dans le comté et sur le campus de l’État de Cleveland, a-t-il dit, était une décision délibérée, étant donné sa proximité avec certains quartiers mal desservis. M. DeWine a déclaré que le transport gratuit vers et depuis le Wolstein Center serait fourni.

Dans l’Indiana, où les nouveaux cas de coronavirus, les hospitalisations et les décès ont diminué, 20% de la population a reçu au moins une dose et 11% est entièrement vaccinée, selon une analyse du New York Times des données des Centers for Disease Control and Prevention .

Ohio et Indiana sont les derniers États à annoncer des extensions significatives de l’éligibilité au vaccin Covid-19 pour leurs résidents. Dans Ohio , l’admissibilité sera étendue à toute personne de 40 ans et plus à compter de vendredi, ainsi qu’aux résidents souffrant de certaines conditions médicales, notamment le cancer, une maladie rénale chronique et une maladie cardiaque. Indiana étendu son groupe de résidents éligibles aux personnes de 45 ans et plus, en vigueur immédiatement. Et Wisconsin mardi, les résidents de 16 ans et plus souffrant de certaines conditions médicales seront éligibles aux vaccinations une semaine plus tôt que initialement prévu .

