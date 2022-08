L’Indiana est le premier État à approuver l’interdiction quasi totale de l’avortement depuis l’annulation de Roe v. Wade

L’Indiana est devenu vendredi le premier État américain à approuver les restrictions à l’avortement depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, le gouverneur républicain ayant rapidement signé une interdiction quasi totale de la procédure peu de temps après que les législateurs l’ont approuvée.

Le projet de loi, qui entre en vigueur le 15 septembre, comprend quelques exceptions. Les avortements seraient autorisés en cas de viol et d’inceste, avant 10 semaines après la fécondation ; protéger la vie et la santé physique de la mère; et si un fœtus est diagnostiqué avec une anomalie létale. Les victimes de viol et d’inceste ne seraient pas tenues de signer un affidavit notarié attestant d’une agression, comme cela avait déjà été proposé.

En vertu du projet de loi, les avortements ne peuvent être pratiqués que dans les hôpitaux ou les centres de consultations externes appartenant aux hôpitaux, ce qui signifie que toutes les cliniques d’avortement perdraient leur licence. Un médecin qui pratique un avortement illégal ou qui ne dépose pas les rapports requis doit également perdre sa licence médicale – une formulation qui resserre la loi actuelle de l’Indiana qui dit qu’un médecin “peut” perdre sa licence.

“Je suis personnellement très fier de chaque Hoosier qui s’est présenté pour partager courageusement son point de vue dans un débat qui ne devrait pas cesser de si tôt”, a déclaré le gouverneur Eric Holcomb dans le communiqué annonçant qu’il avait signé la mesure. “Pour ma part en tant que votre gouverneur, je continuerai à garder une oreille ouverte.”

‘Heureux d’être complété avec ça’

Son approbation est intervenue après que le Sénat a approuvé le projet de loi 28-19 et que la Chambre l’a avancé 62-38.

L’Indiana a été parmi les premières législatures d’État dirigées par les républicains à débattre de lois plus strictes sur l’avortement après la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a supprimé les protections constitutionnelles pour la procédure. Mais c’est le premier État à faire passer de telles restrictions par les deux chambres, après que les législateurs de Virginie-Occidentale ont laissé passer le 29 juillet la chance d’être cet État.

“Heureux d’être terminé avec cela, l’une des choses les plus difficiles que nous ayons jamais faites en tant qu’Assemblée générale d’État, du moins certainement depuis que je suis ici”, a déclaré le président du Sénat, Pro-Tem Rodric Bray, aux journalistes après le vote. “Je pense que c’est une énorme opportunité, et nous allons nous en servir à mesure que nous avancerons à partir d’ici.”

La sénatrice Sue Glick de LaGrange, qui a parrainé le projet de loi, a déclaré qu’elle ne pense pas que “tous les États tomberont au même endroit”, mais que la plupart des résidents de l’Indiana soutiennent certains aspects du projet de loi.

Certains sénateurs des deux partis ont déploré les dispositions du projet de loi et l’impact qu’il aurait sur l’État, y compris les femmes à faible revenu et le système de santé. Huit républicains se sont joints aux 11 démocrates pour voter contre le projet de loi, bien que leurs raisons de contrecarrer la mesure soient mitigées.

“Nous reculons en matière de démocratie”, a déclaré la sénatrice démocrate Jean Breaux d’Indianapolis, qui portait vendredi sur son revers un ruban vert signifiant son soutien au droit à l’avortement. « Quelles autres libertés, quelles autres libertés sont sur le billot, attendant d’être dépouillées ?

“Imaginez lui faire porter un enfant à terme”

Le sénateur républicain Mike Bohacek de Michiana Shores a parlé de sa fille de 21 ans, atteinte du syndrome de Down. Bohacek a voté contre le projet de loi, affirmant qu’il ne prévoit pas de protections adéquates pour les femmes handicapées qui sont violées.

“Si elle perdait son animal en peluche préféré, elle serait inconsolable. Imaginez qu’elle porte un enfant à terme”, a-t-il dit avant de commencer à s’étouffer, puis il a jeté ses notes sur son siège et a quitté la chambre.

Le sénateur républicain Mike Young d’Indianapolis, cependant, a déclaré que les dispositions d’application du projet de loi contre les médecins ne sont pas assez strictes.

Les gens regardent depuis la galerie de l’Indiana Statehouse avant qu’un vote n’ait lieu sur le projet de loi. (Jenna Watson/The Indianapolis Star/Associated Press)

De tels débats ont démontré les propres divisions des résidents de l’Indiana sur la question, affichées dans les heures de témoignages entendus par les législateurs au cours des deux dernières semaines. Les résidents ont rarement, voire jamais, exprimé leur soutien à la législation dans leur témoignage, car les partisans du droit à l’avortement ont déclaré que le projet de loi allait trop loin tandis que les militants anti-avortement ont déclaré qu’il n’allait pas assez loin.

Les débats se sont déroulés dans un paysage en évolution de la politique de l’avortement à travers le pays alors que les républicains sont confrontés à certaines divisions du parti et que les démocrates voient un possible coup de pouce pour l’année électorale.

La représentante républicaine Wendy McNamara d’Evansville, qui a parrainé le projet de loi de la Chambre, a déclaré aux journalistes après le vote à la Chambre que la législation “fait de l’Indiana l’un des États les plus pro-vie du pays”.

Des militants du droit à l’avortement chantent à l’extérieur

À l’extérieur des chambres, les militants du droit à l’avortement scandaient souvent les remarques des législateurs, portant des pancartes telles que “Roe roe roe your vote” et “Construisez ce mur” entre l’église et l’État. Certains démocrates de la Chambre portaient des blazers sur des t-shirts roses “Bans Off Our Bodies”.

Les restrictions de l’Indiana font suite à la tempête politique sur une victime de viol de 10 ans qui s’est rendue dans l’État depuis l’Ohio voisin pour mettre fin à sa grossesse. L’affaire a attiré l’attention lorsqu’un médecin d’Indianapolis a déclaré que l’enfant était venu dans l’Indiana en raison de l’interdiction des “battements cardiaques fœtaux” de l’Ohio.

La religion était un thème récurrent lors des débats législatifs, tant dans les témoignages des habitants que dans les commentaires des législateurs.

En plaidant contre le projet de loi de la Chambre, la représentante Ann Vermilion a condamné ses collègues républicains qui ont qualifié les femmes de “meurtrières” pour avoir avorté.

“Je pense que la promesse du Seigneur est pour la grâce et la bonté”, a-t-elle déclaré. “Il ne sauterait pas pour condamner ces femmes.”