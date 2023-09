L’Indian Valley Theatre organise des auditions pour « Le meilleur concours de Noël de tous les temps » les 24 et 25 septembre – Shaw Local

L’Indian Valley Theatre organisera des auditions pour sa représentation de décembre de « The Best Christmas Pageant Ever » de 13 h à 16 h le dimanche 24 septembre et de 17 h à 19 h le lundi 25 septembre au Sandwich Opera House, 140 E. Rue du chemin de fer à Sandwich. Tous les âges sont invités à auditionner.

Ceux qui auditionnent doivent être préparés à une lecture froide du scénario. Aucun rendez-vous n’est nécessaire et l’adhésion à l’IVT n’est pas nécessaire pour auditionner, bien qu’elle soit requise en cas de casting. Les formulaires d’audition peuvent être téléchargés avant l’audition sur le site Web d’IVT. indianvalleytheatre.com.

Les dates de représentation sont les 8, 9 et 10 décembre.

« Le meilleur concours de Noël de tous les temps » est un classique de Noël hilarant et réconfortant. Mme Bradley a du mal à organiser un spectacle de Noël à l’église bien qu’elle soit confrontée au choix des enfants Herdman – probablement connus comme les pires enfants de toute l’histoire du monde. Vous n’en croirez pas le chaos – et le plaisir – lorsque les Herdman se heurtent de plein fouet à l’histoire de Noël.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected] ou visitez indianvalleytheatre.com.

Indian Valley Theatre est une organisation à but non lucratif de l’Illinois dédiée à l’appréciation et au développement des arts du spectacle dans la région de Fox Valley.