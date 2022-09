Lindhorst nommé « Citoyen de l’année », Heng nommé « Bénévole de l’année » – Shaw Local

OREGON – Il a fallu une petite erreur de direction pour que John Lindhorst assiste cette année au dîner de remise des prix de la Chambre de commerce de la région de l’Oregon.

“Cela s’appelle me mentir”, a déclaré Lindhorst, souriant alors même qu’il réprimandait de manière ludique Lori Peterson et la directrice exécutive de la chambre Liz Vos lors de l’événement du 18 août qui s’est tenu à River’s Edge Experience.

“Nous lui avons menti, oui”, ont admis Peterson et Vos en riant. Les deux avaient conspiré pour convaincre Lindhorst que Peterson devait recevoir un prix.

Mais, quand est venu le temps de nommer le citoyen de l’année 2022, Vos a appelé Peterson non pas pour accepter le prix, mais pour annoncer le gagnant : John Lindhorst.

“Bien joué”, leur a-t-il dit après avoir accepté le prix.

C’était un honneur très inattendu, a déclaré Lindhorst, propriétaire d’Ukulele Station America et d’Oregon Music Garage, tous deux situés dans l’Oregon.

“Je vais vous dire, c’est amusant d’être reconnu pour quelque chose auquel vous ne pensez pas”, a-t-il déclaré. “Ma mère vient d’Italie, et elle a toujours dit, ‘Fais ce que tu aimes, et fais-le avec passion’, et mon père, étant d’Allemagne, a dit, ‘Suis tes tripes.’ Donc entre ces deux, je suis quelque part au milieu, je pense.

“C’est tout un honneur”, a poursuivi Lindhorst. “Merci beaucoup.”

Lindhorst a consacré d’innombrables heures à faire du bénévolat auprès de collecteurs de fonds locaux, ainsi qu’à faire des dons financiers, a déclaré Peterson. Il fait également la promotion de l’Oregon en tant que président d’Oregon Together.

“L’investissement qu’il a fait dans Ukulele Station America et Oregon Music Garage témoigne de son dévouement, de ses capacités et de son succès”, a-t-elle déclaré. “Pour ces raisons, et bien d’autres, la chambre de commerce de la région de l’Oregon tient à reconnaître [Lindhorst] et merci pour ses nombreuses années de contribution.

Lindhorst a apporté beaucoup de joie à la grande communauté de l’Oregon et au-delà, a déclaré Peterson.

Le prix du bénévole de l’année 2022 a été décerné à Sue Heng pour son travail avec la Fondation Make-A-Wish.

“Cela m’a vraiment pris au dépourvu”, a déclaré Heng à propos du prix. « Je suppose que c’est bien d’avoir la reconnaissance. C’est tellement gratifiant pour moi d’exaucer les vœux. Je m’amuse tellement à le faire. Make-A-Wish fait autant pour moi que pour les enfants. »

La présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce de la région de l’Oregon, Donna Mann, a remis le prix de Heng.

“Ici, dans l’Oregon, nous avons une personne qui aide à exaucer les vœux des enfants du nord de l’Illinois”, a déclaré Mann. “Un souhait qui peut être l’étincelle qui aide les enfants diagnostiqués avec une maladie grave à croire que tout est possible et leur donne la force de lutter plus fort contre leurs maladies.”

Mann a expliqué que Heng a exaucé plusieurs années et plusieurs souhaits d’enfants depuis sa retraite d’ED Etnyre & Co. Heng mérite le prix “pour tous les rêves qu’elle a contribué à réaliser”, a-t-elle déclaré.

“Dans une communauté comme l’Oregon, il y a parfois des gens qui travaillent si dur dans les coulisses qui font vraiment une différence”, a-t-elle déclaré. “Sue, nous apprécions vraiment tout ce que vous faites.”

Autres récompenses

RiverStone Christian Church a reçu le prix du leadership civique. Ogle County Brewery, propriété de Joshua Skinner, Brian Wynn et Mike Blasciak, a remporté le prix Welcome to the Chamber.

Le prix de l’entreprise de l’année a été décerné à Fischers et le prix du choix du comité a été décerné à Wiggale.