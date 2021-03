L’indépendance judiciaire de la Pologne sera détruite à moins que l’UE n’agisse plus vite, selon un député européen

Bruxelles doit accélérer sa répression contre la Pologne pour éviter que l’indépendance judiciaire ne soit détruite dans le pays, a déclaré un député européen à Euronews.

Cela intervient alors que la plus haute cour de l’UE a jugé que les nouvelles réglementations de Varsovie pour la nomination des juges à la Cour suprême pourraient violer la loi du bloc.

Les règlements, introduits par le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS), « sont susceptibles d’enfreindre le droit de l’UE », a déclaré la Cour européenne de justice (CJE).

La décision oblige le gouvernement de droite polonais à abandonner ces réglementations et à respecter les principes de l’indépendance judiciaire et du droit à la protection judiciaire.

« La décision confirme en gros ce dont nous sommes témoins depuis quelques années et c’est la prise totale du pouvoir judiciaire par le parti au pouvoir », a déclaré l’eurodéputée néerlandaise Sophie in ‘t Veld. « Et fondamentalement la fin de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

« Je pense que cette décision confirme une fois de plus que la Commission européenne doit accélérer ses procédures d’infraction et ses poursuites judiciaires contre la Pologne, sinon toute l’indépendance du pouvoir judiciaire sera détruite. »

L’affaire concerne les changements de 2018, réglementant la plus haute instance judiciaire de Pologne, le Conseil national de la magistrature, et sa nouvelle méthode permettant effectivement au gouvernement de nommer des juges à la Cour suprême de Pologne.

Plus tôt cette année, la Commission européenne a donné à la Pologne un mois pour interrompre le travail d’une chambre disciplinaire accusée de menacer l’indépendance de la justice après avoir ignoré des plaintes antérieures.

La chambre nommée par le gouvernement, créée en 2017 pour sanctionner les juges, est l’une des nombreuses réformes juridiques controversées introduites par le PiS depuis son entrée en fonction en 2015.