L’indépendance de Taïwan signifie la guerre, avertit l’envoyé chinois

L’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a exhorté Londres à ne pas suivre l’exemple de Washington sur la question de Taiwan

L’envoyé chinois au Royaume-Uni a averti que l’ingérence britannique et américaine dans la question de Taiwan pourrait entraîner une guerre, affirmant que les liens de Pékin avec le Royaume-Uni sont maintenant à la croisée des chemins sur l’île.

S’adressant aux pages du Guardian dans un éditorial mardi, l’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, Zheng Zeguang, a présenté la position de son gouvernement sur la querelle territoriale tout en déclarant que Taiwan était devenu un “problème de pierre de touche” pour la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni.

“Au fil des ans, les États-Unis ont joué la” carte de Taiwan “pour contenir la Chine en approuvant les ventes d’armes à l’île, en améliorant leurs relations avec les autorités et en annulant le principe d’une seule Chine”, a-t-il ajouté. a écrit l’envoyé, faisant référence à une politique qui décourage les États étrangers de nouer des relations diplomatiques avec Taipei, qui est depuis longtemps autonome.

“L’indépendance de Taiwan” signifie la guerre et mènera à une impasse. S’opposer à de telles tentatives et les faire échouer vise à éviter la guerre et à préserver la paix et la stabilité dans la région.

Zheng a également exhorté la Grande-Bretagne à éviter de suivre le « les pas des États-Unis » citant les récentes visites de hauts législateurs américains à Taiwan, et a noté que l’île “a toujours été une question sensible au centre des relations entre le Royaume-Uni et la Chine.”

#Chine exhorte le #NOUS arrêter de jouer le “#Taïwan carte” et de ne pas aller plus loin sur la voie de la crise. Il n’y a aucune raison pour #ROYAUME-UNI de ne pas tenir compte de ce fait et de suivre les traces des États-Unis.

— Zheng Zeguang (@AmbZhengZeguang) 17 août 2022

Les commentaires de l’ambassadeur interviennent au milieu d’une nouvelle série d’exercices militaires chinois dans les airs et les eaux autour de Taïwan, reflétant une autre série d’exercices organisés immédiatement après une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a récemment dénoncé les exercices, affirmant qu’ils « menacent la paix et la stabilité dans la région », faisant écho à une condamnation similaire de son homologue américain.

Zheng a également accusé les rivaux de la Chine de troubler la paix régionale en tentant d’intervenir sur la question de Taiwan, mettant en garde contre “conséquences sérieuses” si Londres “franchit la ligne rouge du côté chinois.”

Alors que la Chine considère l’île comme faisant partie de son territoire, Taïwan est gouvernée de manière autonome depuis la guerre civile chinoise en 1949, lorsque la faction nationaliste du Kuomintang a été vaincue par les forces communistes sur le continent et a été forcée de fuir. L’administration locale a continué à qualifier l’île de “République de Chine” depuis, bien qu’il n’ait été officiellement reconnu que par une poignée de pays étrangers.