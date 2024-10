Lindenwood Volleyball poursuit un record parfait à domicile avec une victoire contre l’État du Tennessee

Le volleyball féminin de Lindenwood a solidifié sa domination à domicile en balayant l’État du Tennessee pour la deuxième nuit consécutive, améliorant ainsi son record de la Ohio Valley Conference à 10-1 et son record global à 16-7. Cette victoire marque la huitième victoire des Lions à domicile et leur onzième lors des douze derniers matches, démontrant leur solide performance et leur travail d’équipe. L’entraîneur Will Condon a salué la capacité de l’équipe à se réinitialiser et à faire les ajustements nécessaires pour un match réussi contre TSU. Parmi les principaux contributeurs figuraient Autumn Bax, qui a mené l’offensive avec 12 attaques décisives, et Allie Otten, qui a récolté 37 passes décisives.

En chiffres

Lindenwood a désormais une fiche de 8-0 à domicile et de 10-1 en OVC.

Autumn Bax a enregistré 12 attaques décisives, menant l’équipe, tandis qu’Allie Otten a contribué à 37 attaques décisives.

Oui, mais

Malgré leurs solides performances, l’équipe devra rester concentrée et calme lors des prochains matchs à l’extérieur, car jouer à l’extérieur présente des défis différents de ceux des matchs à domicile.

État des lieux

Lindenwood a remporté sept matchs consécutifs.

L’équipe fait preuve d’une amélioration constante et d’un travail d’équipe, avec un pourcentage de réussite élevé de 0,312 dans ce match.

Quelle est la prochaine étape

Les Lions affronteront ensuite Morehead State le 31 octobre, où ils viseront à prolonger leur séquence de victoires et à tester leurs performances dans un environnement difficile à l’extérieur.

Conclusion

L’élan de Lindenwood se renforce alors qu’ils restent invaincus à domicile et cherchent à poursuivre leur succès lors des prochains matches, mais ils doivent s’adapter aux complexités du jeu sur la route pour maintenir leur trajectoire actuelle.