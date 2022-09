WASHINGTON (AP) – Le directeur général de MyPillow, Mike Lindell, a déclaré mardi que des agents fédéraux avaient saisi son téléphone portable et l’avaient interrogé au sujet d’un employé du Colorado qui a été accusé de ce que les procureurs qualifient de ” stratagème trompeur ” pour violer la technologie du système de vote utilisée dans tout le pays.

Lindell a été approché dans le service au volant d’un restaurant de restauration rapide Hardee à Mankato, Minnesota, par plusieurs agents du FBI, a-t-il déclaré sur son podcast, “The Lindell Report”. Les agents l’ont interrogé sur Dominion Voting Systems, la greffière du comté de Mesa, Tina Peters, et son lien avec Doug Frank, un éducateur de l’Ohio qui affirme que les machines à voter ont été manipulées, a-t-il déclaré.

Les agents ont alors dit à Lindell qu’ils avaient un mandat pour saisir son téléphone portable et lui ont ordonné de le remettre, a-t-il dit. Sur une version vidéo de son podcast, Lindell a affiché une lettre signée par un avocat américain adjoint du Colorado indiquant que les procureurs menaient une “enquête criminelle officielle sur un crime présumé” et a noté l’utilisation d’un grand jury fédéral.

Les circonstances de l’enquête n’étaient pas claires. Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu mardi soir à une demande de commentaire sur la saisie ou l’enquête.

“Sans commenter cette affaire spécifique, je peux confirmer que le FBI était à cet endroit exécutant un mandat de perquisition autorisé par un juge fédéral”, a déclaré la porte-parole du FBI, Vikki Migoya, dans un e-mail.

Les procureurs fédéraux ont mené une enquête parallèle aux côtés des procureurs locaux du Colorado qui ont accusé Peters de plusieurs infractions, notamment de tentative d’influencer un fonctionnaire, d’usurpation d’identité criminelle et d’inconduite officielle. Le républicain a été élu en 2018 pour superviser les élections dans le comté de Mesa, au Colorado. Une greffière adjointe, Belinda Knisley, a également été inculpée dans l’affaire, a plaidé coupable et a été condamnée à deux ans de probation.

Pendant plus d’un an, Peters est apparu sur scène avec des partisans de l’ancien président Donald Trump qui ont fait de fausses déclarations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été volée. Les accusations portées contre Peters et Knisley allèguent que les deux ont été impliqués dans un ” stratagème trompeur conçu pour influencer les fonctionnaires, enfreindre les protocoles de sécurité, dépasser l’accès autorisé au matériel de vote et déclencher la distribution éventuelle d’informations confidentielles à des personnes non autorisées “.

Les responsables électoraux de l’État ont pris connaissance pour la première fois d’une faille de sécurité dans le comté de Mesa en 2021 lorsqu’une photo et une vidéo des mots de passe confidentiels du système de vote ont été publiées sur les réseaux sociaux et un site Web conservateur. Étant donné que chaque comté du Colorado possède des mots de passe uniques gérés par l’État, les responsables les ont identifiés comme appartenant au comté de Mesa, une zone largement rurale à la frontière avec l’Utah.

Peters est apparu sur scène en août 2021 lors d’un «cybersymposium» organisé par Lindell, qui a cherché à prouver que les machines à voter avaient été manipulées et a promis d’en révéler la preuve lors de l’événement.

Bien qu’aucune preuve n’ait été fournie, une copie du disque dur du système de vote du comté de Mesa a été distribuée et publiée en ligne, selon les participants et les responsables de l’État.

La copie comprenait un logiciel propriétaire développé par Dominion Voting Systems qui est utilisé par les bureaux électoraux à travers le pays. Les experts ont qualifié la publication non autorisée de sérieuse, affirmant qu’elle fournissait un «environnement de pratique» potentiel qui permettrait à quiconque de rechercher des vulnérabilités qui pourraient être exploitées lors d’une future élection.

Près de deux ans après les élections de 2020, aucune preuve n’est apparue suggérant une fraude ou une manipulation généralisée, tandis que les examens état après état ont confirmé les résultats montrant que le président Joe Biden a gagné.

La violation du comté de Mesa n’est que l’une des nombreuses violations à travers le pays qui ont préoccupé les experts en sécurité électorale. Les autorités enquêtent pour savoir si des personnes non autorisées ont été autorisées à accéder aux systèmes de vote en Géorgie et au Michigan.

Lindell a déclaré que les agents fédéraux l’avaient également interrogé sur sa première rencontre avec Frank, un professeur de mathématiques et de sciences de l’Ohio, qui fait partie d’un groupe de personnes qui ont voyagé à travers les États-Unis pour rencontrer des groupes communautaires affirmant avoir des preuves que les machines à voter étaient truquées. aux élections de 2020.

Dans les archives judiciaires, les procureurs affirment que Frank a rencontré Peters et des membres de son personnel en avril 2021 dans son bureau. Au cours de la réunion, Frank a déclaré à Peters que le système de gestion des élections du comté était vulnérable aux ingérences extérieures et le groupe a discuté des inquiétudes selon lesquelles l’État allait « essuyer » les machines, selon les archives judiciaires.

Les rédacteurs d’Associated Press Jill Colvin, Eric Tucker et Michelle R. Smith ont contribué à ce rapport.

Michael Balsamo et Christina A. Cassidy, Associated Press