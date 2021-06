L’Inde vise des points complets contre l’Afghanistan

Fraîchement sorti de sa victoire 2-0 contre le Bangladesh, l’Inde dirigée par Sunil Chhetri cherchera à accumuler des points lorsqu’elle affrontera l’Afghanistan lors de son dernier match du groupe E des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et de la Coupe d’Asie Chine 2023 au stade Jassim bin Hamad ici. mardi.

Alors que l’Inde, 105e classée, est hors course pour la qualification pour la Coupe du monde, il lui suffit d’éviter la défaite face à l’Afghanistan, classé 149e, pour confirmer la troisième place derrière le leader Qatar (22 points) et Oman, deuxième (15 points). dans le groupe E.

L’Inde compte actuellement six points – un de plus que l’Afghanistan – et une victoire mardi l’aidera à entrer dans le tour final des éliminatoires de la Coupe d’Asie Chine 2023.

L’entraîneur-chef de l’Inde, Igor Stimac, comptera sur l’élan généré par la victoire 2-0 contre les « clients difficiles » du Bangladesh le 7 juin, lorsque Chhetri a marqué un doublé. L’Inde s’était également bien illustrée lors du match d’ouverture contre les champions d’Asie du Qatar le 3 juin, alors qu’en dépit d’être réduites à 10 hommes, elles n’ont encaissé qu’un seul but.

Stimac devrait aligner sa meilleure équipe pour terminer la campagne indienne en beauté.

L’Afghanistan, classé quatrième avec cinq points, n’a eu qu’un maigre choix ici jusqu’à présent. Avec seulement un point en deux matches, ils viseraient à terminer devant l’Inde au tableau des points, bien que terminer quatrième leur suffirait également probablement pour se qualifier pour le tour final des éliminatoires de la Coupe d’Asie de Chine 2023.

Equipes

Inde:

Gardiens de but: Gurpreet Singh Sandhu, Amrinder Singh, Dheeraj Singh

Défenseurs: Pritam Kotal, Rahul Bheke, Narender Gehlot, Chinglensana Singh, Sandesh Jhingan, Adil Khan, Akash Mishra, Subhashish Bose

Milieu de terrain: Udanta Singh, Brandon Fernandes, Liston Colaco, Rowllin Borges, Glan Martins, Anirudh Thapa, Pronoy Halder, Suresh Singh, Lalengmawia Ralte, Abdul Sahal, Yasir Mohammad, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh, Ashique Kuruniyan

Avant: Ishan Pandita, Sunil Chhetri, Manvir Singh

Afghanistan :

Gardiens de but: Ovays Azizi, Faisal Hamidi, Hamidullah Wakily

Défenseurs: Masih Saighani, David Najem, Zohib Islam Amiri, Najim Haidary, Hussain Alizada, Sharif Mukhammad, Hassan Amin

Milieu de terrain: Adam Najem, Noor Husin, Zubayr Amiri, Farshad Noor (Capt), Faysal Shayesteh, Maziar Kouhyar, Fardin Hakimi, Milad Intezar, Abassin Alikhil, Zelfy Nazary, Samir Samandari

Avant: Jabar Sharza, Norlla Amiri, Omran Haydary, Amredin Sharifi, Omid Popalzay, Hossein Zamani, Fareed Sadat

Coup d’envoi : 19h30 IST (En direct sur STAR Sports 2 & 3)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici