L’Inde vise maintenant à surpasser la Chine dans le domaine de la fabrication mobile avec le programme d’incitation liée à la production (PLI) qui attire les majors mondiaux de ce segment dans le pays, a déclaré lundi le ministre des télécommunications et de l’informatique Ravi Shankar Prasad. Il a déclaré que le gouvernement cherchait à faire de l’Inde une plaque tournante pour d’autres produits électroniques avec l’extension du programme PLI à d’autres secteurs.

« Nous voulions que l’Inde devienne le deuxième plus grand fabricant de mobiles au monde. Maintenant, je pousse l’Inde à surpasser la Chine. C’est mon objectif et je le définis très clairement », a déclaré Prasad lors de l’assemblée générale annuelle de la chambre de l’industrie FICCI. L’Inde est devenue le deuxième plus grand pays de fabrication de mobiles en 2017. La politique nationale sur l’électronique 2019 (NPE) prévoit un chiffre d’affaires de la fabrication électronique de plus de 26 crore de Rs lakh d’ici 2025, dont 13 crore de Rs devraient provenir du segment de la téléphonie mobile .

PLI est conçu pour propulser la stature de l’Inde et la facilité de faire des affaires sous la direction du Premier ministre Narendra Modi pour présenter l’Inde comme une destination de fabrication alternative, a déclaré Prasad. «Le PLI est conçu pour permettre aux entreprises mondiales champions de venir en Inde et de faire des entreprises indiennes des champions nationaux», a-t-il noté. Le gouvernement a lancé un programme PLI dans le cadre duquel les entreprises éligibles peuvent obtenir des sommes d’environ Rs 48 000 crore.

Le gouvernement a approuvé 16 propositions de sociétés nationales et internationales impliquant un investissement de 11 000 crores de roupies dans le cadre du programme PLI pour fabriquer des téléphones mobiles d’une valeur de 10,5 crores de Rs au cours des cinq prochaines années. Les sociétés comprennent les fabricants sous contrat du fabricant d’iPhone Apple, Foxconn Hon Hai, Wistron et Pegatron, à l’exception de Samsung et de Rising Star. Les entreprises nationales dont les propositions ont été approuvées comprennent Lava, Bhagwati (Micromax), Padget Electronics (Dixon Technologies), UTL Neolyncs et Optiemus.