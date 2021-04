Actuellement, l’Inde produit environ 10 millions de doses du jab de Bharat Biotech, a déclaré vendredi le ministère des Sciences et de la Technologie du pays dans un communiqué. Le niveau de fabrication est appelé à changer dans les mois à venir, la production devrait donc augmenter fortement.

«La capacité de production actuelle du vaccin Covaxin développé localement sera doublée d’ici mai-juin 2021, puis augmentée de près de six, sept fois d’ici juillet-août 2021», dit le ministère.

Plus tôt dans la journée, la société d’État Haffkine Bio-Pharmaceutical a déclaré qu’elle avait également été engagée pour produire le jab de Bharat Biotech. La société basée à Mumbai a déclaré qu’elle prévoyait de fabriquer quelque 228 millions par an, bien que la mise en place de la ligne de production devrait prendre au moins un an.

«Une proposition a été soumise en janvier de cette année en raison de l’augmentation des cas de coronavirus et du besoin de plus de vaccins pour vacciner un grand nombre de personnes. C’est un projet ambitieux qui est important du point de vue de la vaccination d’une population aussi nombreuse ». A déclaré Haffkine Bio-Pharmaceutical.

L’Inde subit une nouvelle vague sévère d’infections à coronavirus. Au cours des neuf derniers jours, le pays a enregistré huit augmentations quotidiennes records. Le dernier a été fixé vendredi, avec plus de 217 000 nouveaux cas signalés par le ministère de la Santé.

Le nombre de morts dans le pays a augmenté de 1185 au cours des dernières 24 heures, marquant le jour le plus meurtrier en plus de sept mois. Certaines régions de l’Inde ont réintroduit des mesures de verrouillage pour tenter de contenir la propagation du virus.

L’Inde est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus au monde en termes de chiffres absolus, avec près de 14,3 millions de cas de Covid-19 enregistrés depuis le début de la pandémie. Le décompte du pays n’est éclipsé que par les États-Unis, qui approchent la barre des 31,5 millions de caisses.

