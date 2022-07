L’Inde vise à briser les singles de squash Jinx à Birmingham

Visant cette médaille insaisissable en simple CWG, Saurav Ghosal et Joshna Chinappa feront un dernier effort pour briser le jinx alors même que le contingent indien de squash, rempli des meilleurs joueurs du pays, a atterri à Birmingham avec pour objectif de gagner des places sur le podium en toutes catégories.

Le trio composé de Dipika Pallikal, Joshna et Saurav porte l’équipe indienne sur ses épaules depuis 15 ans. Vers la fin de leur glorieuse carrière, les trois font des heures supplémentaires pour tout donner à leurs quatrièmes et probablement derniers Jeux du Commonwealth.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : Neeraj Chopra se retire des Jeux de Birmingham en raison de problèmes de blessure

Les joueurs indiens n’ont réussi à remporter que trois médailles depuis l’introduction du sport aux Jeux du Commonwealth en 1998.

L’une d’elles était la médaille d’or révolutionnaire remportée par le célèbre duo de Joshna et Dipika Pallikal lors de l’édition de Glasgow il y a huit ans.

Elles reviennent au Royaume-Uni en tant que favorites pour remporter le titre du double féminin, après avoir remporté le titre mondial plus tôt cette année.

Désormais mère de jumeaux, Dipika avait également remporté le titre de double mixte aux côtés de Ghosal au Championnat du monde de double en avril pour effectuer un retour sensationnel.

À l’exception de l’Égypte, toutes les meilleures nations de squash, y compris l’Angleterre, font partie du Commonwealth. L’Inde a jusqu’à présent fait un blanc en simple, mais Joshna et Ghosal feront un dernier effort pour changer ce record. Dipika n’a pas encore recommencé à jouer en simple après son retour de la maternité.

“J’espère”, a déclaré Ghosal lorsqu’on lui a demandé si 2022 était la meilleure chance pour l’Inde de remporter une médaille en simple.

«Nous avons fait des pas de géant depuis que nous avons commencé à jouer en noir pendant 20 ans. Nous avons tous progressé en tant que joueurs. Tout le monde a sa chance dans toutes les catégories. L’exécution aura lieu au cours des deux prochaines semaines.

« Le CWG a toujours eu un champ solide. Gagner une médaille est un gros problème ici. ”

Ghosal était classé troisième dans l’édition précédente mais a fait une sortie anticipée. Il ne pense pas trop à ses adversaires car cela met une pression supplémentaire.

« Je ne regarde pas le tirage au sort. C’est là que je me suis trompé la dernière fois. J’essaie juste de le prendre un jour à la fois et de me qualifier pour la ronde des médailles.

Les Indiens se sont entraînés avec l’ancien numéro un mondial Gregory Gaultier à Chennai pendant une semaine avant de partir pour Birmingham.

Anahat Singh, 14 ans, a beaucoup attiré l’attention après sa sélection dans l’équipe féminine. Sa performance sera également suivie avec attention. Elle est devenue championne dans la catégorie filles des moins de 15 ans au championnat asiatique de squash junior le mois dernier.

Jusqu’à présent, Anahat a remporté 46 titres de circuits nationaux, deux titres de circuits nationaux, deux championnats nationaux et huit titres internationaux. Elle est la seule fille indienne à avoir remporté l’US Junior Open dans toutes les catégories et le British Junior Open.

Les autres débutants du CWG incluent Sunyana Kuruvilla, Abhay Singh et V Senthilkumar.

Équipe:

Simples hommes : Saurav Ghosal, Ramit Tandon, Abhay Singh

Simples femmes : Joshana Chinappa, Sunyana Kuruvilla, Anahat Singh

Double dames : Dipika Pallikal/Joshna Chinappa

Doubles mixtes : Saurav Ghosal/Dipika Pallikal, Ramit Tandon/Joshana Chinappa

Doubles messieurs : Ramit Tandon/Harinder Pal Singh Sandhu, Velavan Senthilkumar/Abhay Singh.

A LIRE AUSSI|CWG 2022 : Jeremy rajeuni veut l’or à sa plus grande compétition depuis les Jeux olympiques de la jeunesse

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici