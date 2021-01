L’Inde a envoyé plus de six tonnes de matériel de secours aux Fidji pour les victimes du cyclone, ce qui témoigne de ses liens étroits avec cette nation insulaire du Pacifique Sud. « Le premier envoi de matériel de secours en provenance d’Inde pour les personnes touchées par le cyclone est arrivé aux Fidji aujourd’hui. Un autre envoi devrait arriver d’ici le 6 janvier », a déclaré le ministère des Affaires extérieures (MEA).

Il a déclaré que le matériel de secours envoyé à la suite du cyclone tropical Yasa soulignait l’engagement de l’Inde à fournir une aide humanitaire et un soutien en cas de catastrophe aux pays étrangers amis en tant que premier intervenant. Les Fidji ont été frappées par le cyclone Yasa les 17 et 18 décembre, qui a causé d’importants dégâts et la destruction d’infrastructures essentielles.

Dans un communiqué, le MEA a déclaré que malgré les défis posés par le coronavirus pandémie, plus de six tonnes de fournitures de secours ont été rassemblées en peu de temps par la Force nationale de réaction aux catastrophes (NDRF) et ont été transportées par avion vers les Fidji avec l’aide d’Air India et de Fiji Airways via Sydney.

« Cela a été possible grâce à la coopération efficace entre plusieurs agences dans trois pays pour livrer le matériel de secours aux Fidji en un temps record », a-t-il indiqué.

Le MEA a déclaré que l’Inde restait déterminée à soutenir pleinement les efforts des Fidji pour restaurer les moyens de subsistance des communautés touchées et pour construire des infrastructures résilientes.

« La réduction et la gestion des risques de catastrophe est un pilier important de l’Initiative indienne sur les océans indo-pacifiques (IPOI) annoncée par le Premier ministre Narendra Modi en novembre 2019 », a déclaré le MEA. PTI MPB AAR AAR