"L’INDE veut mettre fin à Sanatana": PM au milieu d’une dispute sur la remarque du leader du DMK

Dans une attaque cinglante contre l’alliance d’opposition INDE, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu’il voulait mettre fin au Sanatana Dharma et ramener le pays dans l’esclavage pendant 1 000 ans.

La déclaration, qui a été faite par le Premier ministre lors d’un rassemblement dans le Madhya Pradesh jeudi, est sa première réaction publique à la controverse sur les remarques du leader du DMK, Udhayanidhi Staline, sur le Sanatana Dharma.

« Ils ont tenu une réunion à Mumbai récemment, et je pense qu’ils ont décidé de la politique et de la stratégie sur la manière de diriger l’alliance ‘ghamandiya’ là-bas. Ils ont également décidé d’avoir un agenda caché. La stratégie est d’attaquer la culture de l’Inde. Ils ont décidé d’attaquer la foi des Indiens et d’en finir avec les pensées, les valeurs et les traditions qui unissent le pays depuis des milliers d’années », a déclaré le Premier ministre en hindi.

Établissant un lien entre les héros indiens et la culture Sanatana, il a déclaré : « L’alliance ‘ghamandiya’ a résolu de mettre fin à la culture et aux traditions Sanatana qui ont inspiré Devi Ahilyabai Holkar. C’est la force de Sanatana que le Rani de Jhansi, Lakshmibai, a pu défiez les Britanniques et dites qu’elle n’abandonnera pas son Jhansi.

Le Premier ministre Modi a déclaré que le Mahatma Gandhi considérait le Sanatana Dharma comme essentiel à sa vie et qu’il était inspiré par Lord Ram, c’est pourquoi ses derniers mots ont été « hé Ram ». Il a affirmé que Swami Vivekanand et Lokmanya Tilak étaient également inspirés par Sanatana et que c’était cette culture qui avait inspiré les combattants de la liberté pendus par les Britanniques à dire qu’ils voulaient naître à nouveau à « Bharat Mata ».

« Dans les jours à venir, ils vont intensifier leurs attaques contre nous. Chaque Sanatani, chaque personne qui aime ce pays, ceux qui aiment le peuple de ce pays, nous devons tous rester vigilants. Ils veulent en finir avec Sanatana et pousser « Le pays replonge dans 1 000 ans d’esclavage. Mais nous devons arrêter ces forces ensemble. Grâce à la force de notre organisation, nous devons garantir que leur stratégie ne réussisse pas », a-t-il déclaré.